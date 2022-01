La presión que está haciendo Nicolás Tagliafico por llegar a Barcelona podría tener final feliz pronto. Si bien continúan las negociaciones todo parece apuntar a que el argentino se convertirá en el nuevo lateral izquierdo del conjunto catalán. El actual futbolista quiere salir de Ajax y ganar más minutos para llegar bien al Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. Pero, ¿es el destino ideal para eso?

Tagliafico podría llegar a Barcelona en calidad de cedido con opción de compra, algo que a Ajax no le convence. Sin embargo, según el diario AS, el club 'blaugrana' podría incluir en las negociaciones a Alex Balde para abaratar costos y, así, tener al argentino, entre sus filas. De algún modo u otro, el ex Banfield e Independiente saldrá del club neerlandés, pero quiere ir al Camp Nou.

En este sentido, Tagliafico llegaría a Barcelona para ganar más minutos, algo que ha perdido en el último tiempo con Erik ten Hag en Ajax. En total, ha jugado 322 minutos en 15 partidos esta temporada, lo cual explica su necesidad de salir. Sin embargo, en el conjunto catalán no tendrá asegurada mayor participación y, en este sentido, surge la pregunta sobre si es el destino ideal para llegar en la previa a Qatar 2022.

¿Barcelona, el destino ideal para Tagliafico pensando en Qatar 2022?

Nicolás Tagliafico necesita sumar minutos y demostrar que es una fija para la Selección Argentina. De momento, ya perdió el puesto de titular ante Marcos Acuña, de buena temporada con Sevilla. Llegar a Barcelona es un paso importante para su carrera, no caben dudas, pero pelear por ser titular ante un 'histórico' como Jordi Alba es realmente difícil.

Cada fichaje que ha hecho Barcelona en el último tiempo para el lateral izquierdo ha sido un fracaso (Lucas Digne, Junior Firpo, entre otros) debido a que Alba siempre ha rendido y, además, fue uno de los socios predilectos de Lionel Messi. En esta temporada, ha jugado 2036 minutos a lo largo de 23 partidos, pero no lo ha hecho en buena forma y es el motivo por el cual se activó la opción de buscar un fichaje en dicha posición.

Tagliafico peleará por el puesto de titular, pero deberá convencer al técnico Xavi Hernández (quien conoce de sobra lo que puede darle Alba) para adueñarse del puesto. Es una prueba arriesgada para el actual futbolista de Ajax, pero es la opción que mejor se le presenta y la que necesita para ganarse un lugar entre los 23 jugadores que estarán en Qatar 2023. ¿Podrá?