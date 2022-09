La Nations League en la UEFA parece ser una competición e influye en las emociones de cada uno de los países europeos que la disputa, para de ello es Inglaterra, selección que en su visita a Italia perdió por la mínima diferencia (1-0) y tendrá que jugar la competición B, la segunda en importancia.

Lo cierto es que la situación tomó otra tonalidad precisamente en tierras británicas, ya que tanto medios de comunicación como hinchas hacen revuelo de una posible destitución de Garett Southgate, director técnico que claramente los tiene clasificados al Mundial de Qatar 2022.

De hecho, uno de los medios más populares como lo es The Sun título así: “Inglaterra abucheada después de la caótica derrota de Italia mientras los fanáticos piden que Gareth Southgate sea DESPEDIDO solo dos meses antes de la Copa del Mundo”, ¿crudo, verdad?

Por su parte Daily Mail, algo más serio en cuanto a su información indicó: “Italia 1-0 Inglaterra: Three Lions DESCENDIÓ del nivel más alto de la Liga de las Naciones a medida que aumenta la presión sobre Gareth Southgate antes de la Copa del Mundo después de otro espectáculo de terror en Milán”.

Pero luego de la fatídica noche en la capital lombarda, el seleccionador de los Tres Leones, compareció ante los medios de comunicación y allí lamentó lo sucedido y con algo de excusa: "entiendo la reacción al final debido a los resultados que hemos tenido en esta competencia. Es una reacción emocional comprensible".

También hizo un balance sobre lo ocurrido en la cancha del estadio San Siro y dijo: “es difícil ser demasiado crítico con la actuación... Personalmente, pensé que la actuación era un paso en la dirección, pero entiendo completamente que debido al resultado, esa no será la reacción externa”.

Y ante los que piden su cabeza a falta de 2 meses para que inicie la Copa Mundial, parece que no se quiere ir porque sentenció: "la reacción estará guiada por el resultado, pero no nos iremos muy lejos con la actuación de esta noche. Tengo que mantener a los jugadores en el camino y no distraerse".