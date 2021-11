Mauricio Pochettino no fue muy optimista en sus primeras impresiones sobre la lesión de Neymar.

Paris Saint-Germain (PSG) consiguió un triunfo importante ante Saint-Étienne este domingo en condición de visitante. El equipo de Mauricio Pochettino venció 1-3 ante un rival que dio más problemas de lo esperado, pero el triunfo se vio opacado por la terrible lesión de Neymar. El brasileño sufrió una impactante torcedura de tobillo.

PSG se encontró con más problemas de lo esperado en su partido ante Saint-Étienne. Sin embargo, más allá de la victoria, las miradas se quedaron con la terrible escena de la salida de Neymar. El brasileño sufrió una escalofriante torcedura de tobillo que ha encendido las alarmas del club parisino.

Fue en un intento de salida de campo propio que Neymar fue trabado por Yvann Maçon, quien fue al suelo lícitamente para evitar la contra. El brasileño acabó pisando la pierna de rival, lo que hizo que se torciera violentamente el tobillo. Las muestras de dolor del atacante fueron impactantes.

Palabras de Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino atendió a la prensa tras el encuentro y fue cuestionado por el estado del futbolista. A falta de las revisiones médicas, sus primeras impresiones no fueron positivas. "No hay nada que decir por el momento, sufre dolor en el tobillo que se torció. Mañana tendremos los exámenes y ya veremos".

El DT de PSG vio la repetición de la jugada y admitió que la situación no parece para nada positiva. "Tendremos que ver esto mañana pero en televisión... las imágenes son impresionantes. Ojalá que no sea gran cosa y que vuelva rápidamente al equipo. Pero la imagen no es buena".