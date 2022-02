Por la fecha 24 de La Liga, Espanyol y Barcelona protagonizaron un intenso clásico catalán en el Estadio RCDE. Fue empate por 2-2, con un agónico gol de Luuk de Jong, en el último minuto de adición. El punto le sirvió al culé para mantenerse en zona de clasificación a Champions League.

En el entretiempo, cuando el partido estaba igualado con un grito por lado, Xavi Hernández sacó del campo de juego a Ronald Araújo y puso en su lugar a Eric García. El uruguayo salió con una molestia, según informó el club en un pequeño comunicado durante el encuentro.

"El jugador del primer equipo Araújo tiene unas molestias en el sóleo de la pierna izquierda. Pendiente de pruebas para saber el alcance de estas molestias", explicó el Barça, que le realizará más exámenes en las próximas horas, aunque parece que no llegará para el duelo de ida ante Napoli por la Europa League.

Sobre el cierre del partido, el central uruguayo estuvo muy activo en el banco de Barcelona y se lo vio en la transmisión intercambiando insultos con sus pares de Espanyol e incluso remarcando la pelea de su rival por no descender. "Para abajo", se lo vio decir, además de señalar un "2" con los dedos, haciendo referencia a la Segunda División.

Tras el partido, Xavi Hernández explicó no haber visto aquella situación en el campo, pero ofreció unas disculpas al escuchar lo que había sucedido: "No lo he visto. Tenemos que respetar al contrario, al árbitro, a la afición rival. Hay que ser respetuosos siempre, pero la tensión te puede a veces, pero pido perdón. Si ha pasado eso, no puede pasar".

Más tarde, Araújo se mostró arrepentido en un posteo, en la misma sintonía que Xavi: "Quiero pedir disculpas a toda la gente del Espanyol por el gesto desafortunado que tuve esta noche. Todo ha sido fruto de la tensión vivida durante un derbi tan disputado como el de hoy. Me considero una persona respetuosa con las aficiones y clubes rivales; y por eso no me siento orgulloso con lo ocurrido".