Por qué no juega Karim Benzemá en Real Madrid vs. Celtic por Champions League

El Real Madrid de Ancelotti buscará cerrar de la mejor manera su participación en la Fase de Grupos de la UEFA Champions League 2022/23, cuando reciba a Celtic HOY miércoles 2 de noviembre, en el Estadio Santiago Bernabéu. Si bien el "Merengue" pondrá lo mejor que tiene, Karim Benzemá no formará parte del once inicial. Enterate por qué no será de la partida en el encuentro.

+ ¿Por qué no juega Karim Benzemá en Real Madrid vs. Celtic?

Según informó el Departamento Médico de Real Madrid, Karim Benzemá arrastra una fatiga muscular en el cuadricep de la pierna izquierda. Por tal motivo, no será titular en Real Madrid ante Celtic. Sin embargo, Carlo Ancelotti sí lo incluyó en el banco de suplentes.

+ La formación de Real Madrid ante Celtic:

En busca de asegurarse el primer lugar del Grupo F de la Champions League, esta es la alineación confirmada de Real Madrid para enfrentar al Celtic: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde; Marco Asensio, Rodrygo y Vinicius Jr.

+ ¿Cuándo y a qué hora juegan Real Madrid vs. Celtic por la Champions League?

El partido Real Madrid vs. Celtic se llevará a cabo HOY miércoles 2 de noviembre, en el Estadio Santiago Bernabéu, por la sexta fecha del Grupo F de la UEFA Champions League.

Argentina: 14.45 horas

14.45 horas Brasil: 14.45 horas

14.45 horas Uruguay: 14.45 horas

14.45 horas Chile: 14.45 horas

14.45 horas Paraguay: 14.45 horas

14.45 horas Bolivia: 13.45 horas

13.45 horas Venezuela: 13.45 horas

13.45 horas Colombia: 12.45 horas

12.45 horas Ecuador: 12.45 horas

12.45 horas Perú: 12.45 horas

12.45 horas México: 12.45 horas

12.45 horas Estados Unidos: 10.45 horas PT / 13.45 horas ET

10.45 horas PT / 13.45 horas ET España: 18.45 horas

+ ¿Qué canal transmite EN VIVO Real Madrid vs. Celtic por la Champions League?

A continuación, los canales a cargo de la transmisión del encuentro: