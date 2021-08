Tras ganar la Supercopa de Europa en los penales ante Villarreal, a Chelsea no le pesó los pocos días de descanso e inició con buen pie la temporada 2021-22 de la Premier League. Fue victoria en Stamford Bridge ante Crystal Palace por 3-0 con goles de Marcos Alonso, Christian Pulisic y Trevoh Chalobah.

Los Blues levantan la mano y demuestran que también están para pelear el título en la Premier League. Hoy, ante Crystal Palace, supo sortear su postura a defender con varios hombres en campo propio y demostró que el equipo pasó por un gran momento donde hasta sus variantes demuestran que están para ser titulares. Y eso que todavía no debutó Romelu Lukaku.

No jugó N'Golo Kanté y Chelsea no lo extrañó para nada. En este sentido, Kovacic y Jorginho no tuvieron mayores problemas y distribuyeron con tranquilidad. La diferencia para vencer a un Crystal Palace ultra defensivo pasó por saber cómo atacarlo para dañarlo. Amplitud en las bandas, subida de los centrales y buenos movimientos de ataque, las claves del triunfo.

Parecía que el nuevo equipo de Patrick Vieira podía complicarle el rumbo del partido. En los primeros minutos, esa defensa férrea parecía no tener fisuras. Sin embargo, Chelsea logró abrir el partido. Primero, gracias a un gran tiro libre de Marcos Alonso al minuto 27 para poner el 1-0. Y a los 40, luego de un centro al área que Timo Werner no logra conectar, pero con el arco libre por la salida de Vicente Guaita, Pulisic la empujó para el segundo gol.

Crystal Palace cambió un poco su actitud en los primeros minutos del segundo tiempo o, al menos, pudo aproximarse al arco de Mendy. Tuvo una chance clara que Wilfried Zaha no terminó bien cuando se acercaba mano a mano con el guardameta. Chelsea terminó por liquidar la historia gracias a un golazo desde fuera del área de una de sus gratas apariciones. Trevoh Chalobah ya ha dado que hablar por su debut en la Supercopa de Europa y por su buen trabajo en estos dos partidos que ha tenido en el primer equipo. El juvenil blue se encamina a ser toda una revelación y tuvo su recompensa, que emocionó a sus propios compañeros y a todo Stamford Bridge.

Así, Chelsea se encaminó a un triunfo sólido y que muestra que está para luchar por el título. Ya había goleado más temprano Manchester United, ahora el equipo de Thomas Tuchel también demuestra que quiere pelear. La Premier League no pudo haber empezado mejor.