Neuer estuvo junto a la nueva joya del fútbol alemán, Youssoufa Moukoko, en una rueda de prensa donde lo apuró para que fiche por Bayern Múnich. Anteriormente, había dicho que no sabía qué sería de su futuro.

La selección de Alemania se prepara para el gran debut que tendrá el próximo miércoles en la Copa Mundial de la FIFA ante Japón. En la previa a este encuentro, hubo una rueda de prensa protagonizada por dos de los futbolistas convocados: la figura y referente, Manuel Neuer, y el joven Youssoufa Moukoko.

Dos polos opuestos en una rueda de prensa que dejó algunos títulos, sobre todo del lado del joven futbolista, pero también una perla que puede apuntar a un posible fichaje a futuro. Moukoko habló sobre su continuidad en Borussia Dortmund, pero no aseguró que renueve contrato (termina en junio de 2023).

"Estamos aquí con la selección y no con el Borussia. Me siento bien en el Dortmund, el entrenador (Edin Terzic) confía en mí. Veremos cómo me decido al final", contestó ante la pregunta de un periodista. Mientras respondía esto, se pudo apreciar cómo Manuel Neuer le estaba diciendo cosas al joven futbolista.

Antes de la pregunta de otro comunicador, Neuer alcanzó a decirle a Moukoko: "Ven al Bayern", provocando risas entre los protagonistas. Aunque esto también puede significar una señal respecto al supuesto interés del conjunto 'bávaro' por el joven atacante de sólo 17 años. ¿Qué hará?

La selección alemana debuta este miércoles ante Japón por el Grupo D del Mundial de Qatar 2022. Neuer apunta a ser el arquero titular del seleccionado, mientras que Moukoko quiere ganarse su lugar también en el once, aunque no la tiene fácil ante nombres como Thomas Müller, Kai Havertz y Serge Gnabry, entre otros.

