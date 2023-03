Una de las noticias más llamativas de inicio de marzo la provocó PSG, el cuadro francés que fue eliminado en la fase de octavos de final de la Champions League a manos de Bayern Múnich, el equipo alemán que se impuso el marcador global por un contundente 3-0.

Lo cierto es que tras el partido, las cámaras de Movistar +, en su país registraron un momento en el que el futbolista ibérico lanza unas duras apreciaciones, de hecho, el medio de comunicación indicó que el andaluz, después del pitazo final dijo: "La put# que parió a París, su put# madre".

Esto muy mal tomado e interpretado por el público parisino, que vio en el zaguero centro a uno de los jugadores más destacados de la llave a lo largo de los 180 minutos, en los cuales fueron eliminados por los alemanes, que cabe recordar, en 2020 fueron sus verdugos en la final del mismo torneo.

Horas después, y a través de su cuenta de Twitter, el ex internacional español explicó lo ocurrido y qué fue lo que dijo luego del 2-0, de la vuelta: “no suelo entrar en estas cosas, pero no quiero que se dé por bueno algo que no se ha producido. En ningún momento digo París, hago un sonido de decepción “pssss” o “pfff”.

Finalmente explicó que en una cancha de fútbol es normal que se mencionen palabras de grueso calibre y que sí dijo algo pesado: “en el contexto de una expresión (malsonante, eso sí) que decimos habitualmente en el fútbol. No inventemos ni busquemos donde no hay”.

Al final, tanto entrenador, como jugadores se enfocaron en dar sus apreciaciones a la prensa y allí manifestaron que a partir de ahora enfocarán todos sus esfuerzos en ganar la Ligue 1, competición en la cual son líderes, y en la que es favorito por el grueso de su plantel.