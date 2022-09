París Saint-Germain obtuvo una victoria especial antes del final de la pasada temporada al sellar la renovación de contrato de Kylian Mbappé, pese al interés de Real Madrid. Ahora, aún disfruta de contar con el delantero entre sus filas, pero no es el único miembro de la familia que le brinda ilusión y enciende la esperanza de los fanáticos. Esto se debe a que Ethan Mbappé, el hermano menor del atacante, se convirtió en la nueva promesa del equipo.

El juvenil es considerado uno de los principales talentos de la cantera del PSG y se vislumbra su irrupción en el plantel profesional en los próximos años. De hecho, y a pesar de su corta edad, ya se incorporó al equipo Sub 19 y realizó su debut en la UEFA Youth League 2022-2023 en el marco de la victoria 5-3 sobre Juventus de Italia en el inicio de la fase de grupos.

¿Cuántos años tiene Ethan Mbappé?

Ethan Mbappé Lottin nació el 29 de diciembre de 2006 (15 años) en Montreuil, una localidad de Francia, que se encuentra ubicada a 6,6 kilómetros del centro de París.

¿Cuánto mide Ethan Mbappé?

El joven mide 1,76 metros. Por lo tanto, solo posee dos centímetros menos de estatura que su hermano Kylian, quien ya tiene 23 años.

¿Dónde juega Ethan Mbappé?

Desde julio de 2017, se desempeña en las Divisiones Inferiores del PSG y en la actualidad forma parte del equipo Sub 19. Con anterioridad a su ingreso a la cantera del cuadro parisino, integró las categorías juveniles del AS Bondy. Además, fue convocado a la Selección Sub 16 de Francia en noviembre de 2021, pero no efectuó su debut.

¿En qué posición juega Ethan Mbappé?

A diferencia de su hermano, ocupa una posición más retrasada en la cancha. Esto se debe a que juega como mediocampista ofensivo e, incluso, como volante central.

¿Hasta cuando tiene contrato Ethan Mbappé con PSG?

Ethan firmó su primer contrato profesional con PSG a mediados de 2021. El vínculo finaliza el 30 de junio de 2024, mientras que el de su hermano se extiende hasta la misma fecha, pero con la opción de extenderlo por un año más.

¿Cómo son las redes sociales de Ethan Mbappé?

Además de deslumbrar en el campo de juego, el juvenil comenzó a convertirse en una celebridad en el mundo de las redes sociales, ya que posee más de 810.000 seguidores entre Instagram y TikTok, sus únicos perfiles oficiales.