Las consecuencias de las malas decisiones que se han tomado en FC Barcelona terminan por afectar a la larga o a la corta los resultados deportivos. No es sorpresa que los 'azulgranas' terminen en Europa League si uno ve el rendimiento que ha tenido el equipo durante la fase de grupos donde no pudo ante Bayern Múnich ni Benfica y apenas pudo hacerlo ante Dinamo de Kiev.

El pitazo final en Alemania marcó la triste realidad de un Barcelona que no está para pelear ante la élite del fútbol. Si bien cuenta con la esperanza de varios jóvenes y de un entrenador que conoce el club de primera mano, lo cierto es que el resultado deportivo de quedarse afuera de Champions League en fase de grupos es un golpe tan doloroso como necesario para poder cambiar el rumbo.

Los culpables del fracaso de Barcelona

Directivas

La herencia tiene su parte en tanto lo dejado por la directiva encabezada por Josep María Bartomeu, quien deberá dar cuentas a su tiempo y, con la justicia de por medio, respecto a todo el dinero que se fue del club y a una administración con más malas que buenas. Su sucesor, Joan Laporta, se ha encontrado con un club prácticamente en quiebra, pero eso no quita que también tenga cierta responsabilidad en la toma de decisiones para este fracaso en Europa.

Laporta decidió mantener a Ronald Koeman, le dio la oportunidad de sostener su trabajo tanto por historia como por una cuestión de necesidad. Pero lo retuvo demasiado tiempo: las razones de que se quede ¿tuvieron que ver con lo económico? Koeman recibirá alrededor de 10 millones de euros como compensación por terminar antes su vínculo, una cifra alta teniendo en cuenta los problemas financieros del club. Al final, llegó Xavi, pero poco ha podido hacer en este tiempo y deberá empezar a dar resultados en lo inmediato para que aficionados vuelvan a creer.

Tampoco se puede olvidar las polémicas decisiones que tomaron tanto la anterior como la presente gestión, deshaciéndose de figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y hasta Antoine Griezmann. Los tres están en octavos de final de Champions League con sus respectivos equipos.

Entrenadores

Está claro que desde la salida de Luis Enrique, ningún técnico en Barcelona ha estado a la altura. Pasaron Ernesto Valverde, Quique Setién y Ronald Koeman. Ninguno hizo valer la historia de este club en cuanto a estilo de juego y todos se fueron por la puerta de atrás. El rendimiento en cancha, así como el armado de la plantilla, las principales críticas a estos entrenadores, que han dejado este presente caótico.

Jugadores

Tras los cambios de directiva y de entrenador, los jugadores pasan a ser el centro de las críticas. Hoy por hoy, varios futbolistas están por debajo del nivel que se espera por jerarquía: ante Bayern Múnich, Marc-André Ter Stegen y Óscar Mingueza cometieron errores muy graves. Sergiño Dest no es la solución ni en el lateral ni el extremo derecho. Memphis Depay llegó como el gran delantero que aportaría jerarquía y goles al ataque, pero en Champions League no ha marcado (en liga tiene 8). Referentes como Gerard Piqué y Jordi Alba ya no son lo que era.

Además, ciertos futbolistas están más con la mente fuera del club: casos como Clément Lenglet, Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, entre otros no han sido solución en sus puestos y serán mirados de reojo. En tanto, figuras como Frenkie de Jong también han perdido valor.

Los únicos que se pueden salvar son los jóvenes que, lamentablemente, han tenido que lidiar con la más fea en este momento tan crítico. Pedri, Ansu Fati, Gavi, Nico, Ronald Araujo, Ilias Akhomach serán el futuro y aprenderán de este fracaso colectivo para volver fuertes.