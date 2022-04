Con Erik Ten Hag ya confirmado para la próxima temporada y una dirección deportiva encolumnada en revolucionar el equipo, Manchester United asume su realidad en un final de temporada donde solo queda la posibilidad de luchar por meterse en la próxima UEFA Champions League. Ralf Rangnick tuvo palabras sobre el tema y a más de uno le sorprenden sus declaraciones.

Los Red Devils se han quedado sin la posibilidad de disputar cualquier título y con solo el meterse en la próxima Liga de Campeones como objetivo en lo que queda de año, Manchester United tiene cuatro finales para salvar una temporada llena de problemas. Incluso si ganan todo lo que les queda, la cosa no depende de los hombres de Rangnick.

Chelsea, Brentford, Brighton y Crystal Palace son los rivales que le quedan por Premier League a un equipo que a día hoy ocupa la sexta plaza del torneo y que deberá esperar por fallos de tanto Tottenham como Arsenal para soñar con la Champions. En la previa al choque con los Blues, Rangnick dejó una curiosa declaración sobre la reconstrucción del equipo y lo ‘positivo’ de no jugar por Europa en la primera campaña de Ten Hag.

“Podría ser una ventaja no ir a la Champions”

Sobre sus último encuentros del club, el entrenador alemán se mostró claro en cuanto al presente de los suyos: “Aunque ganemos los cuatro partidos no está en nuestras manos, lo que está en nuestras manos es cómo jugamos, nuestro nivel de rendimiento. Es importante que esta temporada termine con la mejor nota posible”.

“Podría ser una ventaja no ir a la Champions (más días de trabajo y menos partidos para Ten Hag), pero eso no significa que regalaremos ninguno de los cuatro juegos restantes. Para nosotros es claro y nuestra obligación. Para mí es más importante que juguemos lo mejor que podamos que obtengamos resultados… No creo que tenga sentido ahora seguir hablando y especulando sobre la Liga de Campeones, tenemos que ser realistas”, fueron sus palabras sobre el único tema de conversación por estas horas en Old Trafford.