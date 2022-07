El delantero del Barcelona contó lo influyente que fue Marcelo Bielesa en su carrera, llamado a ser una de las grandes figuras del renovado Barcelona, Raphinha se tomó algunos miuntos para darle el lugar que merece en su carrera Marcelo Bielsa.

Fue su entrenador en Leeds United y definitivamente le cambió la carrera. Antes de llegar a Barcelona, Raphinha mostró su mejor versión, que le permitió ser convocado por primera vez a una selección mayor con Brasil.

El jugador confesó en conferencia de prensa que Marcelo Bielsa fue determinante en este momento soñado que vive: "Es un entrenador que me ayudó mucho desde el primer momento que llegué al Leeds".

La explicación fue más amplia, justificó por qué Bielsa fue tan influtente en su carrera y una persona determinante para poder llegar a uno de los equipos más importantes del mundo: "Me ayudó a entrar en la selección y me ayudó a llegar a Barcelona. Si no fuera por su guía, probablemente no estaría aquí. Fue una persona importante para mí y para mi carrera".

Marcelo Bielsa hoy puede volver a dirigir en España, se esperan decisiones con las elecciones del Athletic Club, en Bilbao están ilusionados, mientras que en Barcelona, el mejor de los refuerzos fue Raphinha y ahora podrían enfrentarse en LaLiga si se concreta el regreso del Loco a España.