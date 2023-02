Real Madrid se puso al día en la Liga de España, y en juego correspondiente a la jornada 21, en el estadio Santiago Bernabéu, goleó 4-0 a Elche, con goles de Marco Asensio, Luka Modric y doblete de Karim Benzema, quien desde el punto penal no falló frente al arco rival.

Y es que todo el partido estuvo a favor de los dueños de casa, ya que apenas a los ocho minutos de partido, a Asensio lo inspiró el espíritu de Lionel Messi, y en un soberbio golazo, en el cual dejó a varios rivales en el camino remató de zurda y abrió el marcador.

La primera parte fuer una demostración de puro futbol por parte de los de Carlo Ancelotti, ya que al minuto 31, Enzo Roco, interceptó con la mano en el área grande un remate de cabeza de Benzema, y por eso el juez no dudó en pitar penal; al lanzamiento fue el francés y no falló.

Finalmente, al 45, Rodrygo entró a las 18 y en una jugada individual fue derribado por el mismo defensor chileno y, nuevamente, otro penal para la Casa Blanca. Al cobro, el Gato, quien con total solvencia y cambiando de palo, de nuevo, remató al ángulo y decretó el 3-0.

Ya para la segunda mitad, los de la capital española hicieron un trabajo de posesión, se hicieron con la esférica y no se la volvieron a prestar a los visitantes, que por su parte se abroquelaron con la fiel consigna de no recibir más goles y no hacer peor su caída.

En los minutos finales, con un encerrado conjunto visitante, apareció el Mago, Modric, quien al frente del área grande, recortó y dejó la pelota para su pierna derecha y desefundando un fuerte remate la puso al palo más lejano del arquero para sentenciar el marcador.

Con los tres puntos en el bolsillo, Real Madrid llegó a 48 unidades y se mantiene a ocho enteros del líder en la Liga de España, Barcelona, que tiene 56 enteros. De otro lado, la situación para Elche es preocupante ya que es último con 9 puntos, y a 10 del penúltimo, Getafe.

Ficha técnica de Real Madrid vs Elche: