Diversos medios españoles siguen hablando sobre la continuidad o no de Carlo Ancelotti en un Real Madrid donde todo pasará por 270 minutos a disputar en los próximos 10 días. Una dupla de jóvenes entrenadores gusta en la casa blanca.

Real Madrid estudia una dupla de entrenadores en caso de que Carlo Ancelotti no siga

La derrota en San Sebastián duele, incomoda y a día de hoy no debería cambiar la ecuación pensando en el futuro del italiano, pero por supuesto refleja como la continuidad de Carlo Ancelotti no puede entenderse sin los tres desafíos que se vienen por delante en Real Madrid. Avisan que si los Merengues no los superan, una dupla de jóvenes entrenadores gustan por las altas esferas del club.

Barcelona se escapa hasta 14 unidades en LaLiga, la Copa del Rey asoma en el horizonte y por supuesto que la eliminatoria ante Pep Guardiola, Erling Haaland y Manchester City se convierte en la máxima prioridad de un Real Madrid que entre este sábado y el 17 de mayo, se juega todo lo hecho en los últimos 10 meses. Ancelotti venía ganando enteros, pero en el Santiago Bernabéu mandan los resultados y los medios no ignoran lo que puede ocurrir.

"¿Y cuál es la idea de Florentino? A Florentino le gusta el tándem Xabi Alonso-Arbeloa. Ese tándem le gusta", la información de COPE que ya tuvo su pasado en medios como ESPN, MARCA, AS y que igualmente llegó a Bolavip meses atrás. Eso sí, atentos a diversos ítems que se hacen claves para entender todo lo que viene en Real Madrid.

Un viejo deseo y estudio

Álvaro Arbeloa es hombre de la casa, entrenador del Juvenil A y da sus primeros pasos en una entidad donde si su nombre gana fuerza por estas horas, se hace imposible también no nombrar a Raúl González Blanco. El entrenador del Castilla, tal y como le dicen a Bolavip, tendrá reuniones a final de temporada con el club para saber si sigue amarrado al filial o tiene su primera experiencia lejos de los banquillos de LaLiga. BILD recordemos, ya le situó en enero por Schalke 04 y hasta Leeds United.

Desde el pasado mes de mayo del 2022 que Bolavip es consiente del interés que existe en Real Madrid por ver algún día a Xabi Alonso como primer entrenador de los Merengues. Desde los tiempos del vasco por el filial de Real Sociedad que se hace un seguimiento a su desempeño en clubes que como hoy en día por Bayer Leverkusen, muestran el potencial del mítico número 14. Gustan sus formas, imagen, desempeño y capacidad de comunicar.

La ecuación no es sencilla teniendo en cuenta el salto que supone pasar de la Bundesliga al Bernabéu, pero el nombre de Xabi Alonso sigue más que presente en la órbita de un Real Madrid donde este fin de semana Carlo Ancelotti se juega mucho pensando en poder cumplir su contrato hasta el 2024. Brasil por supuesto, atento.