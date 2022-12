El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Athanasios Rantos, dicta la primera opinión no vinculante de Bruselas sobre la sentencia que enfrenta a Superliga y UEFA en la disputa por el control del fútbol europeo.

No habrá dictamen final hasta la primavera del 2023, pero por primera vez desde que todo estallase en abril del 2021, la Unión Europea se manifiesta de manera formal y oficial sobre la guerra que mantienen desde hace meses UEFA y Superliga por el control del fútbol europeo. Aleksander Ceferin festeja desde Nyon.

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Athanasios Rantos, dicta una opinión no vinculante en relación con la batalla legal que mantienen en Bruselas clubes como Barcelona, Real Madrid y Juventus ante el máximo ente del fútbol europeo. Superliga y UEFA ya reaccionan a un fallo que si bien no resulta definitivo, sirve para entender como analizan desde la capital judicial del viejo continente la batalla.

Por medio de un extenso comunicado en su página web, desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejan en claro diversas conclusiones que hacen entender como si bien clubes como Barcelona, Real Madrid y Juventus tienen derecho a formar sus propias competiciones, también existe el derecho para UEFA, las ligas nacionales y FIFA de sancionarles por esto. En primavera del 2023 todo quedará definido, pero el comunicado de Rantos supone un golpe de autoridad a la Superliga.

Las conclusiones del comunicado

“Si bien la European Super League Company tiene libertad para crear su propia competición de fútbol independiente fuera del ecosistema de la UEFA y de la FIFA, no puede, además de crear esa competición, continuar participando en las competiciones de fútbol organizadas por la FIFA y la UEFA sin la autorización previa de esas federaciones”, primeras palabras del ente.

Puede haber sanciones: “Las normas de la Unión en materia de competencia no prohíben a la FIFA, a la UEFA, a sus federaciones miembro o a sus ligas nacionales amenazar con sanciones a los clubes afiliados a esas federaciones en caso de que estos participen en un proyecto de creación (Superliga)”.

Rantos deja en claro que ni FIFA ni UEFA ostentan ahora mismo un monopolio abusivo en el fútbol europeo, ni que se aprovechan de dicho poder ante los clubes o ligas locales par perjudicar a las entidades deportivas que hacen parte de estas. El abogado apunta que no ve motivos para que Barcelona, Real Madrid y Juventus protesten por esto con la creación de la Superliga.

Reacciones y lo que viene

“La UEFA acoge calurosamente el dictamen inequívoco de hoy que recomienda una sentencia del TJUE en apoyo de nuestra misión central de gobernar el fútbol europeo, proteger la pirámide y desarrollar el juego en toda Europa”, el comunicado del máximo ente del fútbol europeo para manifestar su felicidad ante las informaciones que llegan desde Bruselas.

La Superliga tiene derecho a existir, no podrá tener equipos que participen en torneos de la UEFA, puede haber sanciones de UEFA a Barcelona, Real Madrid y Juventus, los jugadores de dichos clubes podrían recibir sanciones de FIFA (Tal y como no jugar torneos de selecciones como la Copa del Mundo) y desde Bruselas no ven la existencia de un monopolio abusivo, las principales conclusiones de Bruselas que en primavera de 2023 dará el fallo final. La Superliga recibe el golpe más duro a la espera de que la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte sentencia.