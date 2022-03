Real Madrid continúa como líder de LaLiga, pero la derrota ante Barcelona en el Clásico no va a pasar desapercibida. Los Merengues fueron aplastados en un 0-4 que pudo haber sido mucho más amplio y que mostró la peor cara de los hombres de Carlo Ancelotti, quien por supuesto reconoció sus errores tanto dentro como fuera del vestuario.

El italiano llegaba anoche al Bernabéu con la tranquilidad que entrega una diferencia de 15 puntos con el máximo rival, pero nada le iba a salir a su equipo anoche. La baja de Karim Benzema se hizo notar desde el primer minuto y el sistema para sustituirle con Luka Modric de falso 9 estuvo lejos de ser una garantías. Ancelotti reconoció sus errores.

"No hemos sido reconocibles, todo ha salido mal. Le he dicho a los jugadores que ha sido mi culpa…El parón es bueno ahora, porque podemos recuperar jugadores. No creo que vaya a afectar en el estado anímico. He fallado en el planteamiento. Una vez puede pasar, dos veces no me suelo equivocar", declaraba en rueda de prensa a los medios presentes en el estadio de la capital española.

Mensaje puertas adentro

MARCA y AS coinciden en las palabras del italiano a sus jugadores. Lejos de reclamar alguna cuestión o fallo ante Barcelona, Ancelotti pidió unión a un grupo de futbolistas a los que quiso quitar cualquier responsabilidad en una derrota que no será olvidada rápidamente por los aficionados Merengues. Hay que levantar el equipo.

“No quiero dramas. De la táctica tenemos que hablar internamente, no funcionó nada, ni lo del principio ni lo que se cambió después", habrían sido sus palabras a los jugadores tras una debacle sin precedentes a corto plazo. Real Madrid tendrá dos semanas para recuperarse del golpe con la llegada del parón de selecciones, aunque más de uno empieza a mirar de reojo a Carlo Ancelotti.