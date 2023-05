Barcelona le apunta al mercado de verano para reforzarse en algunas posiciones en donde no cuenta con suficientes variantes. Todo dependerá de los esfuerzos que hagan para solucionar el problema de su masa salarial y el Fair Play Financiero. Si logran apaciguar y limar asperezas con LaLiga podrán buscar fichajes, sobre todo en su ataque.

El gran sueño es el regreso de Lionel Messi, pero no vendría solo. La idea del club es reforzarse pensando a futuro y considerando que no tiene un reemplazo sólido para Robert Lewandowski le apuntan a un centrodelantero joven. Éste no es otro que Vitor Roque, por quien ya hubo charlas con sus agentes para tratar su fichaje.

La última novedad de Vitor Roque alienta a su llegada para el próximo verano y es una clara demostración de intenciones de la joven figura de Athletico Paranaense. Según Sport, esperará los movimientos de Barcelona hasta las últimas consecuencias, es decir que "se adaptará al timing" del conjunto catalán para definir su futuro en Europa. De hecho, esto es una mala noticia para los clubes de la Premier League que sueñan con su fichaje.

Chelsea y Arsenal son los clubes que más desean el fichaje de Vitor Roque. Sin embargo, la intención de que esperará a Barcelona hasta último momento en busca de su fichaje, no gusta en Inglaterra y podría hacer caer el interés de estos clubes. Los Blues quieren un sustituto para Pierre-Emerick Aubameyang, mientras que los Gunners quieren aumentar su gran armada de brasileños (Gabriel Jesús, Gabriel Martinelli y Gabriel Magalhaes, entre otros).

Así, el delantero de Athletico Paranaense, quien lleva 12 goles y tres asistencias en 23 partidos en la temporada, quiere esperar a Barcelona hasta que solucione su situación salarial y pueda afrontar fichajes. La ilusión de jugar con Lionel Messi también merodea por la cabeza de este joven delantero, quien no jugará el Mundial Sub 20 con Brasil para seguir con la cabeza puesta en su club.