La novela del año en la Bundesliga se encuentra más caliente que nunca. Robert Lewandowski ya ha pedido públicamente dejar un Bayern Múnich donde se niegan a cualquier operación con el 9. Desde el entorno de Erling Haaland desvelan los motivos de una ruptura que en Barcelona esperan que acabe con el polaco por el Camp Nou.

“Lo que es seguro de momento es que mi era en el Bayern ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera en este club. A ver qué podemos hacer en las próximas dos semanas, no quiero seguir y me gustaría centrarme en Polonia. Después de la Nations League tendremos tiempo para hablar de la situación, pero no veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern", fueron las palabras del The Best para poner fin a su situación en Múnich.

Han sido 344 goles en 374 partidos, decenas de títulos locales e incluso una UEFA Champions League, pero la aventura entre Robert Lewandowski y Bayer Múnich parece haberse fracturado para siempre. Desde el entorno de Haaland desvelan la clave para entender un divorcio inesperado hace tres meses.

Erling, el ‘culpable’

"El Club B (Bayern Múnich) quiere al Jugador H (Haaland) para reemplazar al Jugador L (Lewandowski). El Jugador L (Lewandowski) lo sabe. El Jugador H (Haaland) dice no. El Jugador L (Lewandowski) le dice al Club B (Bayern) que quiere marcharse. El Club B (Bayern) no entiende que el Jugador L (Lewandowski) no sea leal", escribe en Twitter Jan Aage Fjortoft, amigo íntimo y portavoz la familia Haaland.

Barcelona espera por una puerta para ofertar formalmente por sus servicios, así como por el aval de LaLiga para inscribirle y si bien hay optimismo en cuanto a Robert Lewandowski, todos por el Camp Nou saben que solo Bayern Múnich tiene la llave para dejarle ir en las próximas semanas. Erling Haaland, el motivo del adiós del polaco.