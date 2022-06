En Barcelona han empezado a sonar las alertas en torno a la figura de uno de los capitanes. Si bien Gerard Piqué ha estado envuelto en polémicas respecto a su vida personal en los últimos días, ahora vuelve a estar en la primera plana de los medios europeos debido a la posibilidad de salir del club catalán. Esto está directamente relacionado con un interés de parte del Barça por un importante defensor de LaLiga de España.

En los últimos días se ha hecho fuerte la noticia de que Xavi Hernández le habría manifestado a Piqué que no es prioridad para él en la próxima temporada, según informó el periodista Marçal Lorente. El entrenador quiere pensar a futuro y el experimentado zaguero central no formaría parte de los titulares, al menos desde el primer momento en que arranque la campaña 2022-23.

Piqué ya ha hablado respecto a su futuro y la posibilidad de salir de Barcelona. En una entrevista con el youtuber Jordi Wild hace un par de meses, había destacado que no tenía intenciones de seguir en el club si no era titular. "El día que no sea titular o me pongan en la grada, me marcharé independientemente de los años de contrato que me queden. No importa si son 5 o 25, me iré a casa", había dicho. Su contrato con el club termina en 2024 y puede que su trayectoria en el Camp Nou empiece a llegar a su fin.

"Si tienes narices, ficha al mejor central, que será suplente"

Tras la charla que tuvo con Xavi, Piqué se reunió con el presidente de Barcelona, Joan Laporta, donde le manifestó su intención de seguir en el club y hasta lo desafió con una frase. "Si tienes narices, ficha al mejor central, que será suplente", fue lo que le dijo, según reveló el periodista Xavi Torres en Onze de Esport3. Ese "mejor central", como llama el experimentado zaguero, tiene nombre y apellido.

Según ha revelado Mundo Deportivo, a Laporta le interesa fichar a Jules Koundé, defensor central de Sevilla, que también es pretendido por Chelsea. Su elevado precio haría imposible el fichaje, pero no deja de ser un nombre que puede ocupar el lugar que actualmente ocupa Piqué en la zaga central.

Así como han tenido su despedida varios futbolistas importantes de Barcelona en el último tiempo como el propio Xavi, Andrés Iniesta o Lionel Messi, Gerard Piqué parece ser el próximo apuntado en tomar sus valijas y marcharse del club tras su larga carrera allí. Por lo pronto, parece venirse una novela importante sobre el futuro del controvertido defensor central y uno de los capitanes del primer equipo.