La polémica continúa en Francia luego del Mundial de Qatar. Hay un escándalo que involucra a la figura del entrenador Didier Deschamps y a Karim Benzema, quien se quedó afuera de la convocatoria 'gala' para este torneo. Una lesión dejó afuera al goleador de Real Madrid, pero hay versiones contrapuestas respecto a los tiempos de recuperación y a las intenciones de ambas partes.

Deschamps concedió una entrevista al diario Le Parisien en donde habló sobre varios temas. Tocó el escándalo sobre la lesión de Karim Benzema, quien finalmente no pudo jugar la Copa del Mundo. Sin embargo, el jugador del Real Madrid se recuperó y hasta podría haber disputado algunos partidos, pero no lo hizo. Así, la polémica continúa en torno a ambos.

"Nos insulta que se diga eso. Solo hay una verdad y Karim lo sabe bien. (...) Estaba molesto porque este Mundial significaba mucho para él. Me dijo que estaba muerto. (...) Estuvimos juntos durante unos veinte minutos. Cuando lo dejo, le digo: 'Karim, no hay prisa'. Organizas tu vuelta con el team manager. Cuando me despierto, me doy cuenta de que se ha ido. Es su decisión, no te dirá lo contrario, lo entiendo y lo respeto", aseguró Deschamps.

La respuesta de Benzema ante la versión de Deschamps

La polémica sigue, ya que hubo una rápida reacción de Karim Benzema sobre las palabras de Deschamps. Para el delantero de Real Madrid, los hechos fueron distintos, según dejó ver en sus historias de Instagram. En una de ellas, dijo: "¡Pero qué audacia!", seguidode algunos emojis de payaso para evidenciar la ironía. Luego, también subió un video en donde un hombre dice: "Mentiroso. Tú mientes, un verdadero mentiroso, sí, un gran mentiroso", a lo que le agregó un escrito: "Sagrado Didier, buenas noches".

Las cosas siguen mal entre el entrenador y el jugador, más allá de que éste ya anunció su retiro de la selección de Francia luego de la final ante Argentina por la Copa del Mundo. En tanto, Deschamps fue confirmado como entrenador, al menos hasta la Eurocopa 2024. Sin embargo, la relación entre ambos está más que rota y seguirán los entredichos.