La Conference League, pese a ser una competencia oficial de UEFA, no tiene implementado el VAR y esto llevó a una grave equivocación del árbitro en el partido de Qarabag y Olympique de Marsella por la vuelta de los dieciseisavos de final. Sin embargo, al final, hubo justicia, pero de la forma menos esperada.

Corría el primer tiempo del partido y Marsella ya se había puesto en ventaja por 1-0 gracias al gol de Pape Gueye a los 12 minutos. Pero cerca del final de esa primera parte, la jugada de la polémica de toda la jornada de la Conference League, el delantero Ibrahima Wadji mete el empate, pero al mejor estilo de 'La Mano de Dios'.

Un manotazo del atacante senegalés le dio el empate a Qarabag ante la incredulidad de los futbolistas del Marsella, que no creían que el árbitro haya dado por válido este tanto. Todos le salieron al humo al polaco Bartosz Frankowski, quien se sorprendió por esta reacción. Para colmo, sin el VAR que no es utilizado en este torneo, parecía que este gol ilícito le daría el empate parcial al equipo de Azerbaiyán. Pero no...

Por increíble que parezca, el árbitro fue a consultarle al propio Wadji si había hecho el gol con la mano o no. Al final, tanto el entrenador de Qarabag, Gurban Gurbanov, como el capitán le revelaron que efectivamente había metido un manotazo para el gol. Por lo cual, el tanto fue anulado y el partido continuó por 1-0 para el Marsella. Más allá de lo insólito del hecho, demuestra que pese a ser la tercera competencia en importancia a nivel clubes de UEFA no puede ser posible que no tenga VAR.

Olympique de Marsella, equipo dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, venció a Qarabag por 3-0. Matteo Guendouzi y Konrad de la Fuente se sumaron al triunfo con sus goles para lograr el pase a octavos de la Conference League. En tanto, los de Azerbaiyán con las manos vacías, pero con la conciencia tranquila por el 'fair-play'.