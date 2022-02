El nombre de Nicolás Tagliafico fue uno de los que más se mencionó en los momentos finales del mercado de invierno. El lateral argentino buscaba una salida de Ajax ante la falta de minutos y ante la necesidad de llegar en mejor forma para el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. Barcelona fue su oportunidad más concreta, pero su llegada no se pudo concretar por las trabas que puso su equipo.

El conjunto neerlandés se mantuvo inflexible en su postura de no ceder a préstamo a Tagliafico y sólo lo dejaba ir a Barcelona por una venta, algo imposible para el conjunto catalán por sus problemas económicos. Así, la transferencia no se pudo concretar y el argentino quedó en una situación no muy agradable, ya que no ve muchos minutos en el equipo de Erik ten Hag.

Tras esto, y su participación con la Selección Argentina en las Eliminatorias Conmebol, Tagliafico rompió el silencio en una entrevista con As. Se sinceró sobre su sentir para con Ajax y admite haber quedado decepcionado. "Siempre me puse del lado de los intereses del club. Y en este momento que me llega una oportunidad irrechazable y no me dejan, noto que me decepcionan. Entiendo que las situaciones no eran fáciles, que estamos en enero, pero al final nos termina perjudicando a los dos, tanto a mí porque no puedo lograr lo que yo quiero y al club porque me retiene", opinó.

Para el ex Banfield e Independiente, esta oportunidad era "única". "Poder ir a un club como el Barça, para mí era una oportunidad soñada y no me ayudaron, al fin y al cabo. Tampoco hubo claridad para desde el principio decirme que no me iban a ayudar. Me decepciona porque tengo la sensación de que me perjudicó mi profesionalidad, el entrenar siempre bien, nunca dar un problema, tener cada día un buen comportamiento", se lamentó.

Nicolás Tagliafico está en Ajax desde enero de 2018 y ha jugado un total de 154 partidos con este equipo (15 goles). En la nota reconoce su necesidad de querer salir, pero ahora dará todo por el conjunto neerlandés. "Ahora ya está, ya se cerró la ventana de pases y cualquiera que me conoce y sabe especialmente la conexión que tengo con la hinchada, el afecto que me hacen sentir, lo que logré ya acá y mi carácter, saben lo que pueden esperar si tengo oportunidad de salir a la cancha con los retos que tenemos hasta junio", manifestó.