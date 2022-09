La doble fecha de la UEFA Nations League genera grandes expectativas por ser la prueba de fuego de muchas selecciones previo al Mundial de Qatar 2022. Francia llega a la competición colgando de un hilo, ya que los campeones del mundo pelean por no descender.

Francia está siendo, sorpresivamente, la gran decepción del Grupo 1 de la UEFA Nations League. Los campeones defensores de la competencia son últimos de la tabla por debajo de Dinamarca, Croacia y Austria con 2 empates y 2 derrotas.

Esto deja a los dirigidos por Dider Deschamps en una situación realmente comprometida de cara a esta doble fecha del mes de septiembre. El equipo ya no tiene probabilidades de acceder al Final Four, por lo que habrá un nuevo campeón en esta Nations League.

¿Qué necesitan para no descender?

Les Bleus no solo deberán entregar la corona de la competición, sino que deberán pelear para mantenerse en la Liga A. Los franceses enfrentarán a Austria este jueves 22 de septiembre, para luego medirse ante Dinamarca el domingo 25.

Dados los puntajes de la tabla del Grupo 1, Francia descenderá en caso de perder el partido contra Austria. No será un duelo fácil para los campeones del mundo, ya que los rivales no solo se juegan la permanencia sino que aún tienen chances de meterse en el Final Four. Los de Deschamps buscarán la victoria para no verse comprometidos en el encuentro contra Dinamarca, que apunta a meterse en semifinales.