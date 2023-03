En medio del mal momento de PSG, Kylian Mbappé recibió el consejo de un campeón del mundo. Le recomendó considerar su salida del club parisino, además de que cree que "no se integra" con sus actuales compañeros.

Las críticas al Paris Saint-Germain provoca que varias figuras estén en riesgo de salida. Inclusive Kylian Mbappé ha estado en medio de este sacudón en la capital francesa. Aunque, en el club quieren que sea el líder de su proyecto deportivo para los próximos años, evitando cualquier posibilidad de fichaje con clubes como Real Madrid o Liverpool.

Sin embargo, Mbappé no ha podido destacar en los últimos partidos importantes de PSG. En relación a esto, un campeón del mundo opinó respecto a la presencia del nacido en Bondy en el equipo parisino y considera que su salida podría ser lo más adecuado para potenciar su carrera.

Philipp Lahm, campeón con Alemania en el Mundial de Brasil 2014, ha opinado del mal momento que tiene PSG en una nota para el diario L'Equipe. Uno de los puntos que tocó fue el juego de Kylian Mbappé, quien se destaca mucho más cuando no se lo relaciona con PSG. "Su caso es una historia en sí misma. Sin duda tiene las cualidades de un jugador de talla mundial", comenzó diciendo.

"Pero su talento no se integra con el del resto del equipo. En Múnich (partido de vuelta de los octavos de final ante Bayern por Champions League), sólo esperó a que el balón le llegara a los pies. Ni me imagino cómo la carrera de Mbappé podría tomar otra dimensión si estuviera fuera del Paris Saint-Germain", continuó.

Lahm ha sido muy crítico de cómo PSG ha desperdiciado todo el dinero gastado y no ha conseguido resultados en el campo de juego. "Este equipo de precios exorbitantes se asemeja a una tienda de lujo, exhibiendo piezas preciosas que son admiradas por todos, pero que nadie puede pagar. Llama la atención pero solo funciona económicamente. Si está gastando tanto dinero pero la calidad no está allí, no es una buena señal", opinó.

Por último, comparó cómo le va a Mbappé con la selección de Francia, lo mismo que con Lionel Messi con Argentina, con respecto a lo que muestran en PSG. "El PSG tiene a los dos jugadores que sacudieron el planeta en la final del Mundial hace tres meses. Messi y Mbappé, más Neymar, el mejor brasileño de la última década. Los jugadores del PSG simplemente no saben cómo anotar colectivamente o cuál debería ser su contribución", sintetizó.