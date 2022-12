La selección de Francia tuvo en Rusia 2018 a una gran generación de futbolistas, de los cuales, algunos siguen en plenitud, pero otros atraviesan la parte final de sus carreras. Este viernes, un habitual titular de aquel equipo ha decidido anunciar su retiro como profesional. Tras una etapa de dos años en el fútbol de la MLS, ahora se despide del fútbol.

Blaise Matuidi supo brillar en equipos como PSG y Juventus. Sin embargo, en 2020, tras quedar libre y sin ofertas satisfactorias para continuar en Europa, se marchó a la MLS. Tras dos años en Inter Miami, se terminó su contrato y, a sus 35 años, decidió terminar su etapa como futbolista profesional.

El destacado mediocampista anunció su decisión a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Allí escribió una emotiva carta, acompañado de un video para despedirse del fútbol profesional. "Fútbol, te quería mucho. Fútbol, me has dado tanto, pero ha llegado el momento de decir alto", comenzó su escrito.

"Cuando miro hacia atrás en este largo viaje, tengo estrellas en mis ojos. Cumplí mis sueños de niño, mis sueños de hombre. Es con la garganta apretada pero con orgullo que paso esta página hoy", continuó el exjugador de equipos como Saint-Étienne y Troyes.

En tanto, agradeció a todas las personas que lo ayudaron en su carrera. "Gracias a las personas que me permitieron experimentar este extraordinario viaje. Gracias a mis compañeros, que se han convertido en mis amigos, mis hermanos. Gracias a los entrenadores, a los dirigentes, a los de alto nivel, y también a los del fútbol amateur, a los voluntarios. Gracias a mi familia que siempre me ha apoyado. Finalmente, gracias a ti, que siempre me has dado la fuerza y el alma extra para llegar más alto", manifestó.

A su decisión y la publicación, recibió algunas muestras de cariño de las cuentas oficiales de Juventus y PSG, los clubes en donde fue figura y lo catapultaron hasta la selección francesa, precisamente para ser campeón del mundo. 'Les Blues' también acompañó su publicación, agradeciéndole "su carrera de campeón".

Matuidi le dice adiós a una etapa como futbolista donde su mayor logro fue el título del mundo con Francia en Rusia 2018. Aunque, también destacó en PSG donde ganó 16 títulos, absoluta leyenda. Sumó cuatro más con la camiseta de Juventus..