En Barcelona hay varios futbolistas que podrían salir para ayudar a la economía del club. Sin embargo, uno se ha manifestado públicamente donde reveló que no quiere dejar la institución catalana.

Un jugador de Barcelona se planta y no quiere salir: "Me quedan dos años de contrato"

Barcelona tendrá bastante actividad en el mercado de verano donde trabaja para conseguir los mejores fichajes, que ayudarán al proyecto deportivo de Xavi Hernández para la próxima temporada. Pero para que puedan llegar futbolistas, otros se deberán ir, aunque no lo quieran. El caso de uno de los apuntados para salir del Camp Nou ha llamado la atención, ya que en las últimas horas, manifestó su intención de quedarse.

En una entrevista para Canal TV2, Martin Braithwaite manifestó que no tiene intenciones de dejar Barcelona y hasta se remitió a que todavía tiene vínculo por más tiempo con el club. "No es algo en lo que piense. Me quedan todavía dos años en Barcelona. En fútbol nunca se sabe lo que puede pasar, pero estoy muy tranquilo al respecto", explicó.

El delantero de 30 años, por estos momentos, integra la plantilla de la selección de Dinamarca, que se prepara para disputar la UEFA Nations League en los próximos días. Retornó al combinado nacional de su país, pese a que lleva un año sin disputar un encuentro debido a sus lesiones y la nula continuidad que tuvo en el Barça de Xavi Hernández en esta temporada.

Más allá de que Braithwaite es uno de los apuntados a salir de Barcelona para hacer caja, el jugador quiere tener más oportunidades y apuesta a la pretemporada. Sin embargo, la directiva podría escuchar ofertas para poder acomodar parte de la economía del club. Lo mismo sucedería con otros nombres como Frenkie de Jong y Riqui Puig, pese a que ninguno quiere irse del Camp Nou.

La convocatoria con Dinamarca es un buen trampolín para Braithwaite para llamar la atención de Xavi y Barcelona. "Tengo muchas ilusiones puestas en estos partidos, quiero demostrar la alegría y el hambre que tengo por jugar", destacó en la entrevista. En Barcelona, su contrato termina en 2024, aunque con cuatro partidos jugados tan sólo en la reciente campaña, deberá ganarse mayor participación para soñar con la chance de ir al Mundial de Qatar 2022.