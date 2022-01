No atraviesa un buen momento en Paris Saint-Germain y quiere salir del equipo en busca de nuevos horizontes. Arsenal lo llamó y está interesado en un fichaje.

En Paris Saint-Germain, ante tantas figuras que rondan en el primer equipo, es difícil que haya suficientes oportunidades para algunos futbolistas. El pasado verano, el conjunto parisino sorprendió con varias incorporaciones, algunas de ellas, de enorme nivel como los casos de Lionel Messi o Sergio Ramos, pero hay un jugador que no está para nada conforme con su presente en el club.

Desde hace varias semanas que su nombre está en los portales deportivos como posible salida de PSG para este mercado invernal. Georginio Wijnaldum ha dicho que no está cómodo en París y que hasta esperaba otra situación. Aunque, sus números indican que ha estado en 24 partidos y que ha convertido tres goles.

Lo que está claro es que el neerlandés no está contento y por eso se habla mucho de una posible salida. Según el Daily Mail, Wijnaldum ha recibido una llamada de Arsenal y sería su prioridad en este mercado en caso de que pueda salir.

Mikel Arteta, técnico de los 'Gunners', estaría encantado con su llegada, sobre todo por la falta de variantes en el mediocampo por estos días, por la ida de Thomas Partey a la Copa Africana de Naciones. En tanto, Wijnaldum ha crecido teniendo a Arsenal como su equipo favorito y podría cumplir su sueño.

El ex Liverpool quiere salir, Arsenal lo tienta, pero PSG tiene la última palabra. De momento, los parisinos no consideran dejarlo ir a menos que llegue una oferta importante que los pueda hacer cambiar de opinión. La situación es difícil para los londinenses, pero no imposible.