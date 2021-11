Desde hace varios días que el nombre de Dani Alves ha merodeado por cerca del Camp Nou. En un primer momento hubo un 'no' rotundo a su llegada, pero todo ha cambiado en las últimas horas. Xavi Hernández aprueba su retorno a Barcelona y, de esta manera, el brasileño se convertirá en nuevo futbolista 'azulgrana'. El regreso que nadie pensaba.

A falta de una reunión para acomodar los últimos detalles del fichaje, ambas partes dan por hecho que Dani Alves volverá a jugar en el Barça. Llegará con el pase en su poder, y como el equipo cuenta con una ficha libre para el primer equipo, se podrá unir automáticamente sin tener que esperar al mercado de enero. Todo podría hacerse oficial en las próximas horas, según informa Sport.

Dani Alves se ofreció a Barcelona en varias oportunidades luego de terminar su etapa en Sao Paulo, club donde rescindió su contrato tras varias deudas de por medio. Inclusive, en el partido disputado ante Dinamo de Kiev en el Camp Nou por la Champions League, estuvo dialogando con el presidente Joan Laporta en su palco. Pero, no se especulaba con su llegada, hasta que Xavi finalmente retornó al club y analizó la situación tanto de la plantilla como del propio futbolista.

Finalmente, el propio entrenador ha dado el visto bueno para el retorno del brasileño, multicampeón durante la etapa más gloriosa del club. "Salí diciendo que cuando Barcelona me necesitara y me quisiera, yo estaría a disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barça piensa que me necesita solo tiene que llamarme", le había dicho hace algunas semanas al propio diario Sport. Ese momento llegó y ahora se podrá cumplir lo que el propio jugador quería.

Dani Alves vuelve a Barcelona y hasta podría tener minutos antes de que termine el año. El citado medio incluso le da la chance de estar en el derbi ante Espanyol en el Camp Nou, que marcará el debut de Xavi como nuevo entrenador. Desde el club consideran que está en perfectas condiciones físicas.