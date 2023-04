Xavi sigue enojado tras el Barcelona - Getafe: "por más memes que me hagan, el sol me molesta"

El pedido de Xavi para que se regule algo que por ahora nadie le ha dado tanta importancia, sorprendió a todos con la convicción que lo dijo, en conferencia de prensa previa al juego entre Barcelona y Atlético de Madrid, apuntó al campo de juego del Getafe de la semana pasada.

"No me voy a callar por más memes que me hagan, si queremos espectáculo, hay que cuidar esto", dijo Xavi, es que Barcelona según el entrenador sufrió mucho por culpa del campo de juego el otro día y apuntó con vehemencia al campo de juego del Coliseum Alfonso Pérez.

Xavi Hernández fue muy contundente cuando le preguntaron por sus explicaciones tras el partido del Getafe sobre jugar con sol: "a mí se me critica por todo. No me molesta nada. Por más memes que me hagan, el sol me molesta. El campo seco no nos beneficia. La pregunta es para Quique: ¿por qué no regó el campo? ¿por qué estaba el campo más alto de lo habitual? No voy a parar hasta que haya una norma por la superficie",sentenció.

Y siguió explicando que en todos los deportes esto es algo que está normado, pero en el fútbol no: "en el golf, si el césped está alto, se corta. Si Lebron tiene la pista mojada, se seca. Si llueve en tenis, se para. Y nosotros podemos hacer charcos... No me voy a callar".

Y aclaró que su queja va más allá del resultado del partido que no fue favorable para Barcelona, fue un empate a cero, "no es cuestión de resultado. Lo digo también cuando gano. Vamos a cuidar esto. Si queremos espectáculo, vamos a cuidarlo. Si jugamos con sol, se seca el césped. No voy a parar".