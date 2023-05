Sevilla vive un final de temporada de ensueño, con la final de la UEFA Europa League en el horizonte y con la expectativa por lo que puede ser una nueva conquista continental, pero hace meses la realidad estaba lejos de ser así. Nemanja Gudelj se pasa por Bolavip para analizar una campaña con hasta tres entrenadores y donde el nombre de Jorge Sampaoli hizo parte de una serie de cambios en el club que por momentos hicieron temer el peor de los resultados.

José Luis Mendilibar se hizo cargo de un equipo que temía al descenso, que no encontraba la tranquilidad de los últimos años y que desde la llegada del Vasco solo mira hacia arriba. Salvado en LaLiga, con la final de Europa League ante Roma y José Mourinho en el horizonte, consultamos a Nemanja Gudelj por una temporada donde recordemos, también dirigieron nombres como Jorge Sampaoli o Julen Lopetegui.

Los cambios en el Ramón Sánchez Pizjuán llegaron con cada nuevo DT, pero siempre encontraron en el futbolista serbio de 31 años uno de los fijos. Gudelj, con hasta 49 partidos en lo que vamos de temporada, analiza en Bolavip los diferentes estilos a los que tuvo adaptarse en estos meses y las causas de la salida de un Jorge Sampaoli que apenas pudo mantenerse entre el 6 de octubre del 2022 y el 21 de marzo del presente año.

“Solo tengo buenas palabras para Sampaoli”

Tres visiones, roles y métodos: “Si claro, son diferentes entrenadores con diferentes formas de ver el fútbol. Con Lopetegui estuve muchos años aquí, ganamos muchas cosas y conseguimos muchos objetivos juntos. Esta temporada no empezamos bien y el club decidió apostar por un cambio que solo me hace decir cosas buenas de cada entrenador que he tenido. Solo tengo buenas palabras para Lopetegui o Sampaoli”.

“Luego cada entrenador tiene su propia mirada, estilo y formas. Sampaoli tiene una forma de entender el fútbol totalmente distinta a la que tiene Mendilibar. Sampaoli jugaba con tres centrales, con otro estilo y creo que ese estilo de Jorge cuando llegas a mediados de temporada se hace muy difícil de aplicar cuando llegas a un equipo que no lo está pasando bien. La adaptación no es inmediata y fue difícil. Hubiese sido mucho más fácil si teníamos una pretemporada con Jorge”, analiza el serbio en Bolavip sobre la salida del ahora DT de Flamengo.

Un giro de 180 grados que da resultados: “Con Mendilibar es más simple. Él tiene una mirada muy fuerte y clara de entender esto, quiere potenciar el grupo identificando sus fortalezas siempre a partir de su mirada. Hemos visto los resultados con él, nos tomamos cada partido como una final y vamos a por el máximo rendimiento en cada choque. No nos complicamos mucho atrás, intentamos presionar arriba y honrar la forma en la cual Sevilla es conocido. Estamos haciendo todo esto ahora mismo y esperamos poder mantenerlo”.