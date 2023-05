Tony Kroos no esquivó la polémica. En la previa al primer partido que el Real Madrid disputará ante el Manchester City por la Semifinal de ida de la UEFA Champions League, Wayne Rooney dijo que los de Pep Guardiola ”machacarán” a los de Carlo Ancelotti, algo que el volante alemán salió a replicar.

”Hace un año fue lo mismo. Casi nadie pensaba que íbamos a ganar esa Semifinal y al final lo hicimos. Puedo decir que no nos afecta ni nos motiva porque mayor motivación que jugar una instancia de Champions League no hay”, comentó el mediocampista en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Ciudad Deportiva de Valedebebas.

Por otro lado, describió los puntos que deberán tener en cuenta del Manchester City en el primer episodio que se desenvolverá este martes nueve de mayo a las 21:00 horas CET: ”Contra un equipo así que normalmente convierte 3 o 4 goles, será importante mantener nuestra portería en 0. Confío en nuestra defensa. Ojalá que salga todo bien”.

Más allá de que la atención está en el partido ante el conjunto británico, Tony Kroos, además, aprovechó una consulta para defender a Vínicius Junior ante las controversias que lo han envuelto el último tiempo: ”Primero hay que tener en cuenta que es muy joven, tiene 22 años y tiene que aprender. Si se mantiene tranquilo, que a veces es normal que no lo esté porque lo provocan y los árbitros no ayudan, va a explotar mucho más su juego. Con sus cualidades nos ha ayudado muchísimo. Es un jugador fundamental”.

Para cerrar, el exBayern Munich opinó a raíz de la cercanía entre la Final de la Copa del Rey con el Osasuna y el encuentro de ida de la Semifinal de la UEFA Champions League vs. Manchester City: ”Tener dos partidos así en tres días no es lo ideal. No hemos tenido ayuda ni de aquí (por LaLiga y la RFEF) ni de afuera (por la UEFA). Igual no hay excusas”.