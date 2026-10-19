Cristiano Ronaldo arrasa a Messi en un nuevo premio del Balón de Oro.

Se acerca la gala de una nueva edición del Balón de Oro. Londres será el hogar de la gala para premiar al mejor futbolista de la última temporada el próximo 26 de octubre. Pero también para repartir todo tipo de premios en diferentes categorías. Las figuras de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se encuentran nominadas a un nuevo galardón donde el portugués de momento lidera las encuestas.

BOAT es la denominación de un premio que nació a comienzos de octubre y que estará disponible para la elección de los aficionados al fútbol hasta el próximo 27 de octubre. La propia página web del premio lo define como el premio del Balón de Oro más grande de la historia. De momento, Cristiano Ronaldo lidera las encuestas al nivel de Messi.

El premio se resume en que los propios aficionados del fútbol comparen a los ganadores del premio y seleccionen qué actuación concreta de estos merece ser reconocida como el Balón de Oro más espectacular de todos los tiempos. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano son los nominados.

Hay un matiz importante para entender lo que está en juego: solamente se podrá votar en dicha plataforma del Balón de Oro por medio del pago de 1 € por cada participante. Hasta la fecha, y según se muestra en la propia página web del galardón, Cristiano Ronaldo con su actuación en el año 2008 lidera las encuestas con un total del 62% de los votos. En aquel entonces, el portugués se encontraba brillando con un Manchester United con el que sería finalmente campeón de Europa.

Los nominados al BOAT: GETTY

Messi se encuentra en el segundo lugar de las elecciones con un 13%. Destacan los aficionados a este deporte su actuación en el Balón de Oro del año 2012, donde llegó a firmar un total de 91 goles en 69 partidos oficiales de ese año calendario. Son hasta la fecha quienes lideran un ranking donde La Pulga también aparece en el tercer lugar con el 9% de las votaciones gracias a su año 2023. El título de Qatar 2022 marca el camino en ese sentido. Se tiene hasta el 27 de octubre para votar por un nuevo galardón que veremos si reúne por última vez al portugués y al argentino en una misma gala del Balón de Oro.

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Las cinco candidaturas que lideran el BOAT

Cristiano Ronaldo (2008): 62% de los votos.

62% de los votos. Lionel Messi (2012): 13% de los votos.

13% de los votos. Lionel Messi (2023): 9% de los votos.

9% de los votos. Cristiano Ronaldo (2017): 7% de los votos.

7% de los votos. Cristiano Ronaldo (2016): 2% de los votos.

Datos claves