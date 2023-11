Se va formando lentamente la edición número 17 de la Eurocopa de Naciones. 21 de las 24 selecciones clasificadas para la máxima cita del fútbol europeo ya esperan al sorteo de 2 de diciembre. Con los ojos de todo el viejo continente puestos en Alemania 2024, así han quedado repartidos los diferentes playoffs que serán jugados en el primer parón del mes de marzo. Robert Lewandowski, Mijailo Mudryk y Khvicha Kvaratskhelia, ante su última oportunidad.

UEFA ya ha dejado en claro el camino a seguir. Recordemos que gracias a que el torneo ahora cuenta con 24 participantes, se disputan tras las 10 fechas de Eliminatorias una serie de playoffs repartidos en tres llaves donde el ganador los tres final four se sumará al bombo cuatro. Se bien su camino quedará sorteado de antemano el 2 de diciembre, hubo varias potencias del fútbol europeo se alistan para medirse en un mes de marzo del 2024 donde la Eurocopa quedará finalmente consolidada. Erling Haaland no olvidemos, será la gran ausencia.

Todo se divide en tres Rutas. La primera será conformada por los Polonia vs. Estonia y Gales vs. Finlandia. Quién quede como ganador de dichos tres encuentros hoy tendrá plaza en un certamen que iniciará sobre el mes de junio del 2024. Robert Lewandowski no quiere perderse el que seguramente sea su último gran torneo de selecciones. Con 35 años encima, el ariete de Barcelona sabe que se enfrenta al round final de una carrera internacional con hasta 82 goles.

¿Cómo es la Ruta 2? Israel vs. Islandia y Bosnia Herzegovina vs. Ucrania serán los duelos a seguir entre el 21 y el 26 de marzo. La selección de Mijailo Mudryk y Oleksandr Zinchenko, favorita en los papeles para meter aún territorio golpeado por la guerra en medio de la gran fiesta del fútbol europeo. No olvidemos que todos y cada uno de estos encuentros de play off organizados por UEFA serán a partido único. Las ‘finales’, con sede a repartir por sorteo.

Por último pero no menos importante aparecen cuatro sorpresas. Georgia vs. Luxemburgo y Grecia vs. Kazajistán suponen una Ruta 3 donde aparece el único campeón de la Eurocopa que todavía no se encuentra clasificada. Los helenos, vencedores de aquella edición en el 2004 donde reventaron todo tipo de pronósticos, serán el principal escollo de Khvicha Kvaratskhelia. A sus 22 años la joya del Napoli se enfrenta al mayor reto de su carrera. El próximo 2 de diciembre conocen a sus hipotéticos rivales en Alemania 2024.

Las sedes de la Eurocopa

Se vienen 51 partidos de máxima intensidad y donde todo se encuentra definido en cuanto a series se refiere. Estadio Olímpico de Berlín, Estadio Rhein Energie (Colonia), Signal Iduna Park (Dortmund), Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf), Deutsche Bank Park (Frankfurt), Veltins-Arena (Gelsenkirchen), Volksparkstadion (Hamburgo), Red Bull Arena (Leipzig), Allianz Arena (Múnich) y MHPArena (Stuttgart) hoy serán los hogares de una Eurocopa 2024 que vuelve a Alemania desde 1988.

Fechas de la Eurocopa 2024

Alemania será la encargada de abrir todo el próximo 14 de junio y en un Allianz Arena hoy donde ya inicio la Copa del Mundo del 2006. El Estadio Olímpico de Berlín será quien baje la persiana en la edición número 17 del certamen un mes después. Todos los clasificados buscan la corona de una Italia campeona en 2021 en el mítico Wembley.