A Pep Guardiola no le agrada para nada cualquier cambio de planes y el hecho de que el partido entre Manchester City y Everton por Premier League se juegue el domingo desató mucho enojo alrededor del Etihad. Es que se esperaba que este encuentro se juegue el sábado, pero será finalmente al día siguiente por culpa de Eurovisión.

Hace algunos días te contamos sobre cómo Eurovisión cambió el calendario de la Premier League y perjudicó a Manchester City, que tendrá menos horas de descanso que Real Madrid de cara al partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. Es que este evento musical tiene su final en Liverpool, ciudad que debe visitar para jugar ante Everton. Debido a la falta de efectivos de seguridad, no se pueden realizar eventos de gran magnitud y, por eso, se mudó todo al domingo.

A partir de esto, Guardiola mostró su enfado por la situación en la rueda de prensa previa al partido ante los Toffees. “No podemos jugar el sábado contra el Everton porque hay Eurovisión y parece que no hay suficiente capacidad para manejar a tanta gente en la ciudad a la vez. Sinceramente no entiendo que tengamos que jugar con el horario, pero tengo que adaptarme. No puedo luchar contra el horario“, manifestó, con cierta resignación.

El cambio de día fue una decisión en la que Premier League no pudo hacer nada y el entrenador catalán lo entiende. “Estoy seguro de que la Premier quiere ayudar a los equipos. El problema es el calendario, la cantidad de partidos que hay“, comentó. Y siguió: “No lo entiendo, pero me tengo que adaptar. No voy a luchar más. El horario es el que es“.

Más allá de que, el próximo miércoles tendrá un partido decisivo ante Real Madrid, Guardiola no quiere apresurarse. “Mi pensamiento está en el Everton, nada más. Llevamos 11 meses trabajando para esto y es nuestra prioridad en estos momentos. No tenemos mucho tiempo para pensar en el Real Madrid por, además, jugamos el domingo, gracias por ello“, sentenció.

Manchester City es líder de la Premier League con 82 puntos, tan solo uno por arriba de su escolta Arsenal (81). Ambos equipos jugarán el domingo, aunque los Citizens lo harán antes que los Gunners (su partido ante Brighton comienza casi al término de Everton vs. City). Cabe recordar también que los Skyblues tienen un partido pendiente por jugar (Brighton).