Sergio Ramos tomó la decisión de no renovar su contrato con el París Saint-Germain. Y si bien es cierto que no le faltarán ofertas (por ejemplo, ya recibió una propuesta tentadora en cuanto a lo económico desde el fútbol de la primera división de Arabia Saudita), a casi dos semanas de la apertura del libro de pases en las principales ligas de Europa, todavía no se vislumbra en dónde seguiría su carrera.

Encima, su prioridad, que sería la de retornar al Sevilla -equipo en el que se formó, con el que debutó en LaLiga y del cual mencionó en más de una ocasión que es hincha- tiende a no presentarse como una posibilidad concreta, por lo menos, para esta próxima temporada la cual coincide con su proceso post expedición en la Ligue 1 de Francia con la camiseta del PSG.

Puntualmente, porque el conjunto andaluz, actual campeón de la UEFA Europa League, tiene cubierto el puesto de marcador central. Es que a los zagueros con los que encaró la última temporada (Tanguy-Austin Nianzou, Marcao do Nascimento, Karim Rekik y Nemanja Gudelj) se le sumarán Loic Badé, que estuvo a préstamo en el Rennes, y, sobre todo, Federico Gattoni.

El argentino es una de las grandes apuesta del Sevilla para la campaña 2023/2024. De hecho, el acuerdo con San Lorenzo fue a principio de año. Le compraron la ficha y lo cedieron a préstamo durante seis meses al Ciclón para que mantuviera la continuidad, pero ya lo esperan con los brazos abiertos para el inicio de la pretemporada que estará a cargo de José Luis Mendilibar. Por lo tanto, es una de las trabas que tiene Sergio Ramos, quien, por el momento, no tiene espacio en el club que lleva en su corazón.

Sevilla pretende bajar la masa salarial

Más allá de que el Sevilla estará plagado de defensores centrales durante la temporada 2023/2024, la idea de la directiva, como si algo faltara, es reducir los costos de la masa salarial, factor que atenta contra las intenciones de Sergio Ramos. Incluso, medios españoles reportan que el techo de las contraprestaciones lo marca Ivan Rakitic con 3,5 millones netos, por lo que las pretensiones del exReal Madrid tendrían que estar por debajo de esa cifra. Hasta entonces, ni por un lado ni por el otro, su retorno suena probable.