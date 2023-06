Transitamos una nueva cita dentro del certamen clasificatorio al certamen más importante del viejo continente, donde Francia visitará a Gibraltar dentro de la tercera jornada del Grupo B por las Eliminatorias Eurocopa 2024.

El duelo será HOY, viernes 16 de junio, desde el Estadio Algarve portugués (ya que su recinto local no cumple los requisitos UEFA) con Yevhen Aranovskyi (Ucrania) como árbitro, agregado a la emisión EN VIVO de Star+ hacia Sudamérica y Centroamérica, con FuboTV en Estados Unidos.

Repasamos la actualidad por parte de los “Menudos”, cuyo comienzo de camino en el certamen fue de manera adversa al caer 3-0 tanto contra Grecia como también ante Países Bajos. Son el único país que poseen un director técnico sudamericano, ya que el uruguayo Julio César Rivas lidera las filas del cuadro que está último sin sumar unidades.

Pasamos hacia la parte de los subcampeones del mundo, con unos “Bleus” que mostraron un inicio completamente opuesto, ya que obtuvieron las dos victorias en las jornadas del comienzo. Siendo una rotunda goleada 4-0 contra Países Bajos mas el 1-0 frente a Irlanda, los comandados por Didier Deschamps son los únicos líderes de la zona.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Gibraltar vs. Francia por las Eliminatorias Eurocopa 2024?

Internet y streaming donde transmitirán el partido

Gibraltar vs. Francia contará con la transmisión de Star+ para Sudamérica y Centroamérica. Además de que FuboTV lo emitirá en Estados Unidos y UEFA TV hacia España.

Horarios y canales de TV

Argentina: 15:45 horas por ESPN

Bolivia: 14:45 horas por ESPN

Brasil: 15:45 horas por ESPN

Chile: 14:45 horas por ESPN

Colombia: 13:45 horas por ESPN

Ecuador: 13:45 horas por ESPN

España: 20:45 horas sin TV, solo ONLINE

Estados Unidos: 11:45 horas PT y 14:45 horas ET por Fox Soccer Plus

México: 12:45 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 14:45 horas por ESPN

Perú: 13:45 horas por ESPN

Uruguay: 15:45 horas por ESPN

Venezuela: 14:45 horas por ESPN

Posibles alineaciones de Gibraltar y Francia

Gibraltar

Dayle Coleing; Bernardo Lopes, John Sergeant, Olivero, Roy Chipolina; Ethan Britto, Julián Valarino, Graeme Torrilla, Kian Ronan; James Coombes y Lee Casciaro. DT: Julio César Rivas.

Francia

Mike Maignan; Benjamin Pavard, Dalot Upamecano, Ibrahima Konaté, Theo Hernández; Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga; Randall Kolo Muani, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé; y Oliver Giroud. DT: Didier Deschamps.

Mira el MINUTO a MINUTO de Gibraltar vs. Francia

Así está la tabla de posiciones del Grupo B, previo al partido de los “Menudos” y “Les Bleus”