LaLiga ha dejado al Barcelona sin la posibilidad de activar nuevas palancas, aunque puede que estas lleguen por medio de fórmulas más que singulares y donde el nombre de Lionel Andrés Messi se hace clave para entender todo lo que viene en camino. El fichaje del argentino, vital para recuperar la economía de un club donde todo pasa por los números en las cuentas bancarias.

Agente libre desde el 1 de enero, pretendido por Arabia Saudita, por la MLS, por una pata del PSG y por supuesto por un Barcelona donde nadie niega el deseo por volver a verle de blaugrana. El futuro de Messi sigue en el aire y si bien LaLiga todavía debe comunicar si aprueba o no el plan para ejecutar su retorno, por Cataluña ya se habla de montos concretos que llegarían con Lionel. Una cosa es el discurso oficial y otro, lo que se filtra.

“Yo no quiero perder la zona de confort. No hemos valorado si Messi es una palanca. Sería un tema más social que económico. No hay un cálculo sobre lo que puede generar Messi”, palabras del vicepresidente económico Eduard Romeu que son ‘negadas’ por Sport en una información que habla de montos claros sobre lo que generaría Lionel para un club que pronto entrará en el año más singular de su economía.

Un gol transformado en billetes

Por Barcelona se habla de hasta 230 millones de euros que llegarían junto a Messi en esta operación retorno donde gracias a los patrocinadores interesados en su regreso, a la venta de camisetas y a la venta de entradas (recordemos que habrá mudanza a Montjuic), Lionel sería más que nunca un activo dentro y fuera del césped para los culés.

Pero ojo por qué hay que descontar una parte de esta operación. Si se saca lo que costaría el sueldo de La Pulga y la amortización de este, se dice en Sport que Barcelona ya sabe que solo los primeros doce meses de Lionel en su ciclo 2.0 por Cataluña le dejaría a Joan Laporta 100 millones de euros limpios para sus arcas. La operación va más allá de lo deportivo y lo social, pero recordemos que habrá que vender jugadores antes.