La temporada no llega ni siquiera a su mitad de curso y ya hay clubes que ponen el ojo en el verano del 2025. Por Alemania medios como Sky afirman que Bayer Leverkusen da por perdido a Xabi Alonso y que gigantes de la talla de Real Madrid o Manchester City serán el próximo paso en su carrera. Pep Guardiola marcaba días atrás como todavía no tiene una decisión tomada en cuanto a su futuro.

No es ni mucho menos nuevo el interés de equipos de dicha talla en el entrenador vasco. Su desempeño al frente del Leverkusen cambió la historia reciente de Bundesliga y todo acompañado de un fútbol tan atractivo como vertical que encanta entre los principales conjuntos del viejo continente. Sky no duda que será imposible retenerle en Alemania más allá de un 30 de junio de 2025 donde se espera que ya por el Bernabéu o en el Etihad puedan anunciarle de cara al futuro.

Hay varias cuestiones resolver. No olvidemos que Xabi Alonso reconocía que contaba con una cláusula de rescisión antes que su contrato finalice de manera acordada por el verano del 2026. Hablamos de la misma fecha donde Carlo Ancelotti también culminaría su vínculo contractual y 12 meses después de que justamente Pep Guardiola pudiese cerrar su etapa en Manchester City. En Alemania creen que alguno de estos equipos será el siguiente salto en su carrera.

Hasta tal punto llega el convencimiento de la decisión del vasco que incluso por Sky se empieza hablar de un Leverkusen que busca entrenador de cara a la próxima temporada. Los primeros nombres pueden ser Sandro Wagner o Sebastian Hoeness a la espera de nuevos acontecimientos y por supuesto de saber en qué dirección van los tiros de una temporada donde por primera vez el actual campeón de la Bundesliga va por Europa como el defensor del título de primera división en Alemania.

En Alemania esperan que Xabi Alonso se vaya en el 2025: IMAGO

El seguimiento realizado desde Real Madrid a Xabi Alonso no es ni mucho menos nuevo. Desde que el ex futbolista del Liverpool se encontrase por la cantera de la Real Sociedad se han monitorizado tanto sus encuentros como evolución como estratega. Tampoco olvidemos que justamente Alonso fue futbolista blanco en Santiago Bernabéu y que tuvo la suerte de ganar con Carlo Ancelotti aquella Champions League del año 2014 donde se cortaban 12 años de sequía en el plano internacional.

Guardiola no da pistas sobre su futuro

”Aún no he tomado una decisión sobre mi futuro en el City. Cuando lo haga os lo haré saber. No hay mucho más que pueda decir…Estoy seguro de que tienen opciones en caso de que me vaya algún día”, reflexiones del propio Pep en la rueda de prensa previa al Wolverhampton que ahora se unen a la información publicada en Alemania.

Los números de Xabi Alonso como entrenador

Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa solo en los últimos 7 meses. Xabi Alonso, con pasado en Real Sociedad B, suma ya en su carrera por los banquillos un total de 199 partidos, 107 victorias, 45 empates, 47 derrotas, 234 goles a favor y 103 en contra. Luchará nuevamente por vencer al Bayern Múnich en esta primera división de Alemania.