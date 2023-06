El Chelsea de Mauricio Pochettino y el Atlético de Madrid de Diego Simeone,de frente a diferentes necesidades deportivas (uno estará enfocado solo al plano nacional, mientras que el otro intentará reaparecer a nivel internacional), ya piensan en la temporada 2023/2024, para la cual desean armarse de la mejor manera posible dentro de las posibilidades que se le presentan en el mercado del verano europeo.

Y entre esas opciones que están sobre la mesa del libro de pases aparecen varios jugadores de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022. De hecho, hace días hasta Lionel Messi estaba ”disponible”, dado que quedó con el pase en su poder tras no renovar su contrato con el París Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia (continuará su carrera en el Inter Miami de la Major League Soccer de los Estados Unidos).

En esa misma línea está Leandro Paredes, que si bien no tiene la ficha en sus manos, la Juventus no hará uso de la opción de compra y el PSG no pretende retenerlo, por lo que se presume como un agente dentro de todo accesible para equipos de la talla del Chelsea de la Premier League y del Atlético de Madrid de LaLiga.

Al respecto, diferentes portales de Francia señalan que Luis Campos, director deportivo del París Saint-Germain, ya habría recibido contactos tanto por parte del elenco inglés como del conjunto español, dado que Mauricio Pochettino y Diego Simeone ven al volante de la Selección Argentina en el esquema de sus respectivos mediocampos de cara a la campaña que se avecina.

Valor de mercado de Leandro Paredes

Leandro Paredes, quien tiene contrato con el París Saint-Germain hasta el 30 de junio del 2024, conforme al sitio Transfermarkt presenta un valor de mercado de 12 millones de euros. De ser así, se ve como un monto para nada imposible tanto para el Chelsea como para el Atlético de Madrid.