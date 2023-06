Desde hace un tiempo los equipos de la Liga MX reclaman por volver a la Copa Libertadores. Es que en México sienten que no pueden elevar el nivel de su campeonato por pertenecer a una confederación que engloba mayormente a países con poco desarrollo en la materia, factor que, en definitiva, afecta directamente al crecimiento de la calidad de sus jugadores nativos y, por consiguiente, al de su combinado nacional.

Por eso, Juan Carlos Rodríguez, presidente de la FMF, no demoró en hacer referencia a los coletazos que generó el arribo de Lionel Messi al fútbol de la Concacaf, gracias a la confirmación de que finalmente no regresará al FC Barcelona para seguir su carrera en el Inter Miami de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Resulta que a raíz de esta bomba, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, se lanzó a ”soñar” públicamente con la posibilidad de que Leo participe en algún momento de la Copa Libertadores si logran coordinar una invitación a los clubes de la MLS y también a los de la Liga MX. Con un tuit el paraguayo instaló la chance y el mandamás del balompié azteca se tiró de cabeza: “Queremos entrarle a la discusión del tema de la Libertadores de una vez por todas”, expresó.

Sin embargo, Juan Carlos Rodríguez aclaró que no se va a regalar y hasta impuso sus condiciones para el retorno: ”Con muchas ganas de participar de la Libertadores si nos invitan de buena manera. Tienen que ser condiciones de tipo de competencia, económicas y de la final, porque si la final toca acá en México, toca acá. No podemos y no queremos ser tratados como ciudadanos de segunda“.

La Copa América jugará su rol para que la participación de los equipos de México y Estados Unidos en la Copa Libertadores se haga realidad

Si bien parece que las ganas están de un lado y del otro, se presume que todavía falta un largo camino por recorrer para que los equipos de la MLS y de la Liga MX jueguen la Copa Libertadores (además ya lanzaron una edición renovada de la Copa de Campeones de la Concacaf para el 2024). No obstante, la Copa América de Estados Unidos ya es un primer acercamiento.

Es que Conmebol ya confirmó que la competencia, que se llevará a cabo entre el 20 de junio y el 14 de julio del 2024, contará con seis selecciones invitadas de la Concacaf (la última vez fue en la Copa América Centenario 2016) que ingresarán según la clasificación de la Nations League 2023/2024. Es decir, este formato de los representativos nacionales se acordó entre quienes pueden definir la inclusión de los clubes de Norteamérica al certamen sudamericano.