PSG conquistó por segundo año consecutivo la Ligue 1 de Francia, pero sigue en deuda con la Champions League. Por eso, se le viene un mercado de verano en donde buscará reestructurar una vez más su plantilla para tener un equipo con mayores aspiraciones en la competencia europea.

El mercado no arrancó para los parisinos, pero ya tiene algunas certezas. Lionel Messi y Sergio Ramos son sus primeras bajas confirmadas, luego de que ambos no renovaron sus respectivos contratos, los cuales terminan el 30 de junio. No se descarta que haya alguna salida más.

En cuanto a los fichajes, se espera una fuerte inversión de parte de la directiva encabezada por el presidente Nasser Al-Khelaïfi. El consejero delegado Luis Campos lleva adelante las negociaciones de los futbolistas que llegarían al club en donde ya habría algunos fichajes acordados.

En los últimos días, el nombre de Kylian Mbappé causó un terremoto importante por su intención de ser agente libre en 2024, por lo que no se descarta una salida para este verano. Al margen, PSG aspira a ser uno de los equipos protagonistas de este mercado. Por eso, hacemos un repaso por las altas, las bajas y los rumores de los que pueden llegar e irse del club.

LOS FICHAJES CONFIRMADOS DEL PSG

Milan Skriniar: el defensor eslovaco llega con la ficha en su poder tras terminar su contrato con Inter. Firma hasta 2027.

Marco Asensio: el delantero español terminó su vínculo con Real Madrid y decidió no renovar. También firma con los parisinos hasta 2027.

Manuel Ugarte: el mediocampista uruguayo eligió PSG por encima de Chelsea, que paga la cláusula de rescisión de contrato que tenía con Sporting CP de 60 millones de euros. Firma hasta 2028.

Kang-in Lee: PSG ficha al mediocampista surcoreano del Mallorca a cambio de 15 millones de euros.

Cher Ndour: el mediocampista italiano de 18 años terminó su contrato con Benfica. AC Milan y Juventus lo pretendían, pero finalmente firma con PSG.

LAS BAJAS CONFIRMADAS DE PSG PARA LA TEMPORADA 2023/2024

Lionel Messi: el astro argentino decidió no renovar su contrato con PSG y, por la finalización del mismo, se va tras dos temporadas. Jugó un total de 75 partidos donde marcó 32 goles y dio 35 asistencias. Se irá al Inter de Miami de la MLS.

Sergio Ramos: el defensor español terminó contrato y decidió no renovar. Su próximo club no está confirmado, pero deja París tras jugar 58 encuentros donde anotó seis goles y dio una asistencia.

Éric Junior Dina Ebimbe: se fue cedido a Eintracht Frankfurt durante la última temporada. No volverá a PSG, ya que el conjunto alemán pagará 6.5 millones de euros por su fichaje definitivo.

RUMORES: LOS FUTBOLISTAS QUE PODRÍAN LLEGAR E IRSE DEL PSG

Kylian Mbappé: decidió no hacer uso de la opción de renovación automática hasta 2025 que tiene su actual contrato. De esta manera, en 2024 será agente libre y puede decidir su próximo club. Sin embargo, PSG considera venderlo este verano.

Hugo Ekitiké: el joven delantero tuvo pocas oportunidades como titular y las que tuvo no las aprovechó. Por eso, consideran la posibilidad de cederlo o hasta de vender su ficha en caso de una buena oferta.

Victor Osimhen: es uno de los centrodelanteros por los que estaría negociando Luis Campos. Napoli sólo lo vendería por su cláusula de salida de 150 millones de euros. PSG ofertaría 100 millones. Es seguido también por Manchester United, Chelsea y Bayern Múnich.

Randal Kolo Muani: es otro de los centrodelanteros en la agenda de PSG como posible fichaje. Su salida de Eintracht Frankfurt sería un hecho por una cifra cercana a los 100 millones de euros. También es pretendido por Bayern Múnich y Manchester United.

Marcus Thuram: terminó contrato con Borussia Mönchengladbach y es agente libre. Es otro delantero en la lista de PSG, aunque también está en la órbita de AC Milan y Atlético de Madrid.

Lucas Hernández: el defensor francés habría decidido salir de Bayern Múnich y quiere fichar por PSG. El club alemán exige una cifra de 60 millones de euros para dejarlo ir.

Xavi Simons: PSG tiene una cláusula de repesca de 12 millones de euros, pese a que pertenece de forma definitiva a PSV Eindhoven. El neerlandés estaría en negociaciones para renovar su contrato con su actual club y, en caso de que acepte, los parisinos ya no tendrían dicha oportunidad de volver a tenerlo. También es pretendido por otros clubes importantes de Europa, sobre todo, de la Premier League.

+ Luis Campos debe resolver las situaciones de los futbolistas que estuvieron cedidos esta última temporada y deben volver a PSG el 1 de julio. Son los casos de Leandro Paredes, Mauro Icardi, Keylor Navas, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Abdou Diallo, Colin Dagba, Layvin Kurzawa y Edouard Michut, entre otros.