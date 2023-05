Mourinho destrozó a Chiffi: "Es el peor árbitro que me he encontrado en toda mi carrera"

Una vez más, José Mourinho está bajo la lupa por diferencias con los árbitros. En esta ocasión, el entrenador de AS Roma cargó sin piedad contra el colegiado, Daniele Chiffi tras el empate ante AC Monza por la Serie A.

AS Roma firmó un amargo empate en su visita a Monza este miércoles 3 de mayo. El entrenador, José Mourinho no tuvo piedad con el árbitro tras el partido, criticándolo duramente ante los micrófonos de DAZN.

“Este fue el peor árbitro que me he encontrado en mi carrera. Créame, he tratado con muchos árbitros que fueron malos. Normalmente, cuando hablo de árbitros es porque tienen una influencia directa en el juego. En este caso, no creo que sea así, pero él era horrible. No tiene conexión humana con nadie. No tiene empatía, le sacó tarjeta roja a un jugador (Celik) que se resbaló, porque estaba agotado en el minuto 96” fueron las palabras de Mourinho.

“Cada vez que tenemos a este tipo… Dejé de hacer mi trabajo a la mitad de la segunda parte porque sabía que el árbitro también me iba a expulsar” añadió The Special One, notablemente furioso tras el partido.

Bajo investigación

Según informa La Gazzetta dello Sport, el fiscal federal Giuseppe Chinè ha iniciado una investigación. Mourinho ya había sido castigado por su cruce con el árbitro Marco Serra en el partido ante Cremonese y la reincidencia podría costarle la suspensión en el partido contra Inter del fin de semana, clave por la lucha por puestos europeos.