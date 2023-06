Pep Guardiola vuelve a dar que hablar a horas de la final de la Champions League. Esto porque el entrenador del Manchester City ahora hizo una particular comparación con Erling Haaland y Lionel Messi.

El estratega español no se guardó nada y despejó todas las dudas sobre el delantero noruego, quien será titular en el partido de ete 10 de junio ante el Inter de Milán.

Las declaraciones de Pep rápidamente generaron comentarios en el mundo fútbol. Esto porque recalcó que su éxito viene de la mano de los grandes jugadores que ha podido dirigir. Argumento en el que ubicó en la misma línea a Haaland y Messi, con quien ganó 14 títulos en Barcelona.

“Mi éxito es tener antes a Messi, ahora a Haaland. Ese es mi éxito. No estoy bromeando. Un entrenador puede permanecer mucho tiempo si tiene detrás a una gran institución y cuenta con grandes jugadores“, detalló en la conferencia de prensa previa a la final de la Champions.

Pero pese a esto, Guardiola prefiere tomar sus resguardos. En esta ocasión preparará con cuidado la formación y el planteamiento dentro de la cancha para ahora sí conquistar el título más importante de Europa con el City.

“Hay que conocer bien al Inter, le he visto muchas veces, y jugar lo mejor posible.Es un equipo habituado no solo a defender. Con un 0-0 siente que está ganando (…) En cuanto a historia, el Inter es mayor que nosotros. El pasado no cuenta, no importa ser favorito“, cerró Pep.