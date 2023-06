Hace días, la UEFA emitió un comunicado para notificar que la Final de la Champions League que el Manchester City y el Inter de Milán disputarán este sábado 10 de junio en el Estadio Olímpico de Ataturk, Estambul, sería arbitrada por el polaco Szymon Marciniak, dando como respaldo su reciente labor en la Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Pero al parecer todo podría cambiar repentinamente. Resulta que el colegiado de 42 años estuvo presente en una manifestación de un partido político polaco que, conforme a un reporte realizado este jueves primero de junio por el diario italiano La Repubblica, sería reconocido por su postura marcadamente xenófoba, homofóbica, racista y antisemita.

Tal acto a cargo de Slawomir Mentzen, líder del partido de extrema derecha ‘Konfederacia’, se habría desarrollado el pasado lunes 29 de mayo en la ciudad de Katowice. Allí se habría apersonado Szymon Marciniak, en la previa a las elecciones parlamentarias destinadas para el próximo otoño europeo.

Por tal cuestión, la UEFA estaría evaluando remover a Marciniak de la Final de la Champions League que protagonizarán los elencos comandados por Pep Guardiola y Simone Inzaghi la próxima semana en la capital turca. De hecho, el medio citado apunta que este viernes dos de junio la entidad del Viejo Continente daría a conocer su veredicto.

Szymon Marciniak venía de dirigir Manchester City vs. Real Madrid

No hay dudas en que Szymon Marciniak viene siendo el juez europeo más destacado de la temporada actual. El polaco no solo administró el juego de la Final de la Copa del Mundial de Qatar 2022, sino que estuvo en siete encuentros de la Champions League que se definirá en Estambul. Entre ellos, el Barcelona vs. Inter de Milán de la fase de grupos y el Manchester City vs. Real Madrid de la Semifinal de vuelta.