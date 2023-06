Portugal vs. Bosnia EN VIVO – Eliminatorias Eurocopa 2024: Dónde verlo, alineaciones, árbitro y minuto a minuto

Gran partido es el que se aproxima en lo que refiere a una nueva cita en el viejo continente, donde Portugal chocará contra Bosnia en la jornada 3 del Grupo J correspondiente a las Eliminatorias Eurocopa 2024. El mismo será HOY, sábado 17 de junio, desde el Estadio Da Luz sumado a que el árbitro es Davide Massa (Italia), además de la transmisión EN VIVO de Star+ para Sudamérica y Centroamérica.

Recorremos la parte local, donde los “Lusos” comenzó a pura goleada la competición en marzo, en este caso con el 4-0 y 6-0 gestado frente a Liechtenstein y Luxemburgo respectivamente. Ante ello, quienes poseen como director técnico al español Roberto Martínez marchan líderes con seis unidades, siendo el único con el puntaje ideal.

Mientras que en la otra parte, los “Dragones” experimentaron un inicio con victoria 3-0 contra Islandia, además de sufrir la derrota 2-0 frente a Eslovaquia en un momento que deberá reivindicar. Siendo integrante de una zona donde no hay equipos que queden libres, los comandados por Faruk Hadžibegić marchan terceros totalizando tres puntos.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Portugal vs. Bosnia por las Eliminatorias Eurocopa 2024?

Internet y streaming donde transmitirán el partido

Portugal vs. Bosnia contará con la transmisión de Star+ para toda Sudamérica y Centroamérica. Mientras que UEFA TV emitirá hacia México y España; además de que en Estados Unidos lo dará ViX+.

Horarios y canales de TV

Argentina: 15:45 horas sin TV, solo ONLINE

Bolivia: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Brasil: 15:45 horas sin TV, solo ONLINE

Chile: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Colombia: 13:45 horas sin TV, solo ONLINE

Ecuador: 13:45 horas sin TV, solo ONLINE

España: 20:45 horas sin TV, solo ONLINE

Estados Unidos: 11:45 horas PT y 14:45 horas ET sin TV, solo ONLINE

México: 12:45 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Perú: 13:45 horas sin TV, solo ONLINE

Uruguay: 15:45 horas sin TV, solo ONLINE

Venezuela: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Probables alineaciones de Portugal y Bosnia

Portugal

Rui Patricio; Joao Cancelo, Rubén Dias, Antonio Silva, Danilo Pereira, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Bernardo Silva; Joao Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Bosnia

Ibrahim Sehic; Sinia Sanicanin, Anel Ahmedhodzic, Jusuf Gazibegovic, Amar Dedic; Hrvoje Milicevic, Rade Krunic, Amir Hadiahmetovic, Smail Prevljak; Ermedin Demirovic y Edin Dzeko. DT: Faruk Hadžibegić.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Portugal vs. Bosnia

Así está la tabla de posiciones del Grupo F, previo al partido de los “Lusos” y los “Dragones”