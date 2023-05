Lionel Messi, el viernes cinco de mayo por la tarde de Europa, sorprendió al publicar un video en su cuenta de Instagram con el cual expresó sus disculpas por el caos que se desató en el París Saint-Germain por su viaje a Arabia Saudita, hecho que le costó recibir un castigo de dos semanas de inactividad sin goce de sueldo (se perderá, además de entrenar con sus compañeros, los encuentros ante el Troyes y el Ajaccio, ambos por la Ligue 1).

Al respecto, quien pudo percibir, más allá del libreto, el sentido oculto para el público en general del comunicado de Leo, fue Franco Pisso, especialista en lenguaje no verbal, quien en su canal de YouTube compartió algunas claves para entender mejor el trasfondo del posteo dedicado mayormente a los integrantes del plantel principal del PSG.

”Arranca el video con un suspiro como diciendo ‘no puedo creer que estoy haciendo esto”’, señala Pisso a raíz de la filmación en la que Lionel Messi se presentó con saco y camisa para aclarar las razones por las cuales se ausentó al entrenamiento del lunes primero de mayo, el cual en un primer momento no estaba previsto en el cronograma de Christophe Galtier.

”Estoy prácticamente seguro que tiene las manos en los bolsillos porque no se percibe ningún tipo de movimiento. Esta cuestión de ausencia de manos se puede tomar como que no le está interesando demasiado expresarse ante esta situación. Las extremidades de nuestro cuerpo dicen muchísimo y su postura no es la recomendable cuando queremos ser creíbles ante un comunicado”, remarcó el docente universitario de oratoria jurídica.

Asimismo, Franco Pisso amplió: ”Probablemente a Leo no le esté interesando demasiado hacer este comunicado. No obstante, la oratoria se aprende y los jugadores de fútbol no tienen mucho entrenamiento en oratoria”.

Por otra parte, es posible que el actual campeón del mundo se haya limitado en su discurso para no decir más de lo coordinado, en teoría, con su círculo íntimo: ”Existe un escondimiento de labios que tiene que ver, a su vez, con el escondimiento de información. Capaz que está un poco enojado y simplemente está cumpliendo con un mensaje”, y para cerrar, el especialista en lenguaje no verbal sentenció: ”Me llama la atención que Leo no se está tocándose el rostro. Eso puede decir que hay algo por de más preparado que choca con la credibilidad. Esto no significa que no hay que creerle a Messi, pero siento que no está siendo él”.