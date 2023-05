Racing de Estrasburgo vs. PSG: alineaciones para el partido de Ligue 1 que puede definir el título

Paris Saint-Germain está ante la gran oportunidad de ser campeón de la Ligue 1 de Francia por segundo año consecutivo. Este sábado 27 de mayo visita a Racing de Estrasburgo en el Stade de la Meinau por la fecha 37, penúltima del torneo local. A continuación, te contamos cuáles son las alineaciones que perfilan Christophe Galtier y Frédéric Antonetti para el duelo.

PSG viene de ganar su tercer partido consecutivo el último fin de semana cuando le ganó a Auxerre por 2-1 con doblete de Kylian Mbappé (goleador del torneo con 28 goles). Estos éxitos le permiten llegar con margen a este penúltimo partido del torneo para asegurar un nuevo título de liga, independientemente de lo que pueda hacer Lens, su escolta.

El Racing no tuvo una buena temporada y es lo que le costó el puesto a Julien Stéphan a comienzos de este año. Ahora, con Antonetti vienen de tres partidos sin perder y están cerca de asegurar su permanencia en Primera División, aunque al menos deben sacar un empate, ya que tienen 39 puntos en el decimoquinto lugar de la tabla de posiciones, a seis de Nantes, último que desciende.

¿QUÉ NECESITA PSG PARA SER CAMPEÓN?

Paris Saint-Germain será campeón de la Ligue 1 de Francia este sábado si logra, al menos, un empate en su visita a Racing de Estrasburgo. Antes de este partido, llega con 84 puntos como líder, mientras que su escolta, RC Lens, tiene 78. Sumar al menos un punto en este partido le permitirá llegar a una cifra que Les Sang et Or no podrán alcanzar.

NOVEDADES DE LOS EQUIPOS

Para este partido, Christophe Galtier sufrió las bajas de Marquinhos, Fabián Ruiz y Hugo Ekitiké por diferentes lesiones. Los tres quedaron fuera de la convocatoria para el viaje a Estrasburgo y se suman a las ausencias ya conocidas de Neymar, Presnel Kimpembe y Nuno Mendes por distintas dolencias, y la de Achraf Hakimi por suspensión.

Por el lado de les bleu et blanc, no podrán contar con su capitán Alexander Djiku por suspensión, pero recupera a Eduard Sobol y Thomas Delaine, quienes estarán a disposición para este encuentro.

ALINEACIONES PARA EL PARTIDO

EL POSIBLE 11 DE RACING DE ESTRASBURGO

Antonetti pondría una línea de cinco defensores en el fondo para este partido. Así, el once titular de Racing de Estrasburgo tendría a Matz Sels; Ismaël Doukouré, Gerzino Nyamsi, Maxime Le Marchand, Lucas Perrin, Frédéric Guilbert; Habib Diarra, Ibrahima Sissoko, Morgan Sanson, Jean-Ricner Bellegarde; y Habib Diallo.

EL POSIBLE 11 DE PSG

Galtier también haría un cambio de dibujo táctico por la ausencia de Marquinhos y jugaría con cuatro defensores. De esta manera, la alineación titular de PSG contaría con Gianluigi Donnarumma; Timothée Pembélé, Sergio Ramos, Danilo Pereira, Juan Bernat; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Marco Verratti, Renato Sanches; Lionel Messi y Kylian Mbappé.