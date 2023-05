¿Revolución? ¿Giro de 180 grados? ¿Limpieza de plantel? De momento no y esto solamente podrá llegar en el 2024. Así empiezan las primeras jornadas de una debacle del Real Madrid por Manchester que traerá decisiones y conclaves en un conjunto Merengue donde se tiene un claro objetivo de cara a lo que viene en verano. Se debe encontrar al suplente de un Karim Benzema que seguirá siendo el 9 titular. Hay dos nombres.

MARCA afirma que se cuenta con Carlo Ancelotti para la próxima temporada, que si bien se darán reuniones para analizar la derrota más dura del club en Europa a lo largo de los últimos 14 años nadie ve de momento la necesidad de buscar un nuevo DT. Si ocurre algo distinto con la posición de centrodelantero, donde a día a de hoy soñar con los Haaland o Mbappé es imposible y donde faltan goles en el acumulado general de la temporada.

Real Madrid llegará al verano sabiendo que Endrick pisará Valdebebas en el 2024, que Fran García vuelve desde Rayo Vallecano, que buena parte de las renovaciones llegarán a buen puerto y que Jude Bellingham se encuentra solo a un par de firmas de ser Merengue, pero hay más trabajo del que se cree. Se busca un delantero de garantías para convivir con Benzema, el agente de Mariano confirmó en Bolavip su marcha y la ecuación es más difícil de lo que parece.

Dos opciones, 35 goles y un perfil claro

2024 será la fecha donde Real Madrid gastará importantes sumas de dinero en su delantera, por lo que se busca un nombre que por medio del tándem bueno-bonito-barato, pueda aportar a una causa que no solo puede quedar en manos de Karim, de Vinicius o de Rodrygo. AS no duda de lo que se diagnostica en la directiva: urge un 9 que aporte 35 goles por temporada pero repetimos que sin dejarse centenares de millones dicho hecho parece más que una quimera.

¿Cuáles son los dos nombres que se manejan? El primero pasa por Joselu, delantero criado en las inferiores del Real Madrid y principal exponente en ataque de un Espanyol que se juega su permanencia hasta finales de temporada. El ariete de 33 años, con 15 goles en lo que vamos de LaLiga, supone esa opción low-cost que gusta por la casa blanca antes de que en 2024 Benzema diga adiós y llegue la gran estrella. Si el mercado lo permite, habrá más opciones.

Tal y como ha podido saber Bolavip, la otra alternativa pasa por el uruguayo Álvaro Rodríguez. Dicen las fuentes consultadas que el uruguayo subirá al primer equipo en unos meses sin importar si llegan o no fichajes para convivir con Benzema, así como que el rol del charrúa dependerá de lo anterior. El delantero del Castilla viajará a la pretemporada en verano por Estados Unidos y supone uno de los principales proyectos del club en su plantilla. Eso sí, no gusta del todo tener que darle la responsabilidad de sustituir al actual Balón de Oro a un joven que recordemos, no supera los 18 años. Se viene un nuevo número 9 en Real Madrid.