Jude Bellingham se acerca, Fran García se encuentra cerrado, se busca nueve suplente y todavía hay dudas con Brahim Díaz. Así se compone el apartado de fichajes en un Real Madrid, que no solo piensa en incorporaciones y que también necesita liberar sueldos de primer nivel que como el de Eden Hazard son buscados en las últimas horas por la MLS de los Estados Unidos. Eso sí, sacar al belga del Santiago Bernabéu no va a ser ni mucho menos amable o sencillo.

Fichado por una suma cercana a los 100 millones de euros en su pico de rendimiento por Chelsea y con un contrato hasta el 2024 que va amarrado sueldo cercano a los 30 millones, la historia de Eden Hazard por Real Madrid no se entiende sin esa infracción que sufriese a manos de Thomas Meunier en un duelo ante PSG dónde comenzó una caída libre que no parece tener fondo. El belga no cuenta para Carlo Ancelotti, tampoco para el club y sus viejas promesas parecen ya no ser un hecho concreto con el que se manejan por la capital española.

“En enero es imposible, porque tengo familia y me gusta la ciudad. Pero en verano es posible que me vaya. Tengo un año más de contrato y es decisión del club. Si el club me dice “’Eden, gracias por los cuatro años, pero te tienes que ir”, lo tengo que aceptar porque es normal. Pero a mí me gustaría jugar más, demostrar más que puedo jugar, que soy un buen jugador’”, palabras de Eden Hazard a MARCA en plena antesala de Qatar 2022 que han mutado hasta aquí a un concreto ‘no’ a dejar la capital. Interesados no faltan eso sí.

Estados Unidos y Arabia esperan

Desde el medio apuntan qué el extremo de 32 años ha sido contactado en las últimas horas por algunos equipos de Riad en Oriente Medio, así como por Montreal Impact de la primera división del soccer norteamericano. De momento Hazard no da vía libre a ninguna de estas opciones y espera que como futbolistas como Gareth Bale, Isco o Mariano Díaz, pueda cobrar hasta el último día de su contrato en Real Madrid.

Si bien el conjunto merengue ostenta una por no decir la mejor economía de LaLiga desde la pandemia, la realidad pasa por entender que buena parte de las próximas operaciones en el mercado de los blancos se encuentran amarradas a poder liberar esos 30 millones de euros anuales que el club debe pagarle todavía a Hazard. Se busca su salida, Estados Unidos ofrece una vía de escape y de momento nada cambia las pretensiones de un Eden que espero poder ser del Real Madrid hasta el 30 de junio de 2024. Ecuaciones como la del delantero suplente, directamente ligadas a su continuidad.