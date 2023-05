Todavía no está claro si Lionel Messi jugará el fin de semana el partido que el París Saint-Germain deberá disputar en el Parque de los Príncipes por la jornada 35 de la Ligue 1 contra el Ajaccio, en lo que podría llegar a ser su reaparición luego del escándalo que se generó internamente por el viaje que realizó junto a su esposa y dos de sus hijos a Arabia Saudita.

Por lo pronto, el Campeón del Mundo en Qatar 2022 se entrena a la par de sus compañeros bajo las órdenes de Christophe Galtier, de quien, por cierto, se supo que no estuvo del todo de acuerdo con suspenderlo la semana pasada, decisión dirigencial que lo limitó para citarlo en el compromiso contra el Troyes.

En otras palabras, a falta de confirmación, estarían dadas las condiciones para que Lionel Messi vuelva a salir por el túnel del Parque de los Príncipes después de lo que fueron las manifestaciones en su contra por parte de los ultras, no solo en esas horas calientes por su aparición como embajador de turismo de Arabia Saudita, sino también en los juegos de local que el PSG disputó previo al suceso descrito.

Al respecto, en las últimas horas, la cúpula de la directiva se reunió con los ultras, acontecimiento del cual surgió una inesperada postura por parte del grupo radical de hinchas que habitualmente ocupa la cabecera de una de las dos gradas que están por detrás de las porterías, de frente al cierre del campeonato vernáculo.

”Luego de la reunión decidimos el cese total de nuestras actividades. Así que ya no estaremos presentes en el Parque de los Príncipes ni de visitante. Los últimos acontecimientos y la relación con la dirección nos hace pensar que es la mejor y la única solución para preservar un futuro común. Deseamos lo mejor a todos los equipos del PSG para este fin de temporada”, describe el comunicado que emitió la hinchada del conjunto parisino, por lo que no estarán para hostigar a Lionel Messi en caso de que se dé el ok para su retorno al campo de juego.